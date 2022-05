Дуетът Dead Can Dance с концерт в София

Дуетът Dead Can Dance идва в България за концерт на 14 май. Брендан Пери и Лиса Джерард ще излязат на сцената на зала 1 на НДК за първи път пред столична публика заедно с група от 7 музиканти и ще представят химни на три десетилетия от албуми като The Serpent’s Egg от 1988 г., Aion от 1990 г. и Into The Labyrinth от 1993 г., както и излезлите през това хилядолетие Anastasis (2012) и Dyonisus (2018).

Вече един месец Dead Can Dance обикалят европейските сцени с актуалното си турне Europa-2022. В интервюта Брендан Пери разказва, че е посветил цяла година на аранжирането и подготовката на обновена програма с различни аранжименти и ново звучене, така че спектакълът да бъде много по-добър от предишния. На нови инструменти музикантите ще изсвирят познати композиции, които ще прозвучат и в хорово изпълнение на всички 7 членове на групата. Шоуто има съвсем нов облик, с още по-въздействащи сценично осветление и специални ефекти по концепция на Лиса Джерард, допълва още Пери.

Междувременно самата Лиса Джерард прие поканата на българския композитор Петър Дундаков да запише вокали към няколко пиеси от саундтрака на филма „Бягство“. Гласът на Лиса звучи и в последния албум BooCheaMish на хора от "Мистерията на българските гласове".

Афинитетът на Лиса Джерард към филмовата музика не е от вчера - с големия Ханс Цимер наскоро спечели Оскар за оригинална музика към хитовия “Дюн”, а двамата са съавтори на музиката към “Гладиатор”, донесла им “Златен Глобус” преди повече от 20 години.