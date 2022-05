"168 часа": 60 г. след смъртта на Мерилин Монро разкриха кой е баща й

Мистерията е разбулена в документална лента на френския режисьор Франсоа Помес

...истинските неща рядко влизат в обращение. Обикновено това става с фалшивите неща. Ако някога вземете някои от тези неща, за които искате да питате. Ще ви кажа. Всички те идват от истината, нали знаете? Защото иначе е трудно да знаете откъде да започнете, ако не започнете с истината.

60 години след мистериозната смърт на Мерилин Монро тя все така остава загадка, която постоянно предизвиква ентусиастите да опитат да намерят и наредят разпилените парченца от тайнствения пъзел на нейната личност. Собственият глас на тази икона на фаталната жена посреща зрителите още в първите секунди на новата документална лента на Netflix “Мистерията на Мерилин Монро: Нечуваните ленти” (The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes) за още един поглед към живота на звездата.

Върху чии аудиозаписи е изградена продукцията, четете - ТУК!