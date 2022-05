Италианки се оплакаха от сексуални набези на "Евровизия"

Конкурсът за песен на "Евровизия" попадна в центъра на секс скандал, след като няколко доброволки твърдят, че са били "опипвани" по време на партито за старта на събитието в Италия. Всички жени са били хостеси на партито, което се е състояло миналия уикенд и на което са присъствали изпълнители, беквокалисти, танцьори и ВИП гости.

От "Евровизия", която организира ежегодния трансконтинентален певчески маратон, отричат твърденията, но женските групи в Италия настояват за спешно полицейско разследване, съобщава „Дейли Мейл“, цитирани от "Дарик".

Една от жените, назована като Киара, се е свързала с групата за кампании в стил "Me Too" (Non Una Di Meno), за да каже, че е била опипвана. Тя твърди, че е била "докосвана по дупето и талията" от "танцьори на чуждестранен изпълнител" - без да ги идентифицира.

Друга жена, присъствала на партито на червения килим, което се е състояло в двореца "Венария" в покрайнините на Торино, заяви: "Чувствах се насилена. Бях там като доброволка, за да помагам на делегациите, а те бяха с ръце навсякъде по нас". Тя продължи: "Непрекъснато ни прегръщаха, а един сложи ръка на кръста ми и се опита да ме целуне. Успях да се измъкна, но след това някой друг се опита да направи същото. Това се случваше на много от доброволките, които бяха там, за да бъдат домакини, и накрая много от тях си тръгнаха заради случващото се". Жената, която е на 20 години, добави: "Наистина очаквах с нетърпение да бъда доброволец на „Евровизия“, но никога не съм очаквала да се случи нещо подобно. Това, което трябваше да бъде едно прекрасно преживяване, се превърна във вечер на опипване и тормоз. Това е нещо, което може да се случи в нощен клуб, но никога не съм очаквала подобно нещо да се случи на такова събитие“.

Дворецът Венария е бивша кралска резиденция. Мястото, което е част от световното културно наследство на ЮНЕСКО, беше домакин на откриването на над 40 държави, които участват в музикалната феерия този уикенд, но се предполага, че делегацията на Обединеното кралство не е присъствала. В различни съобщения в социалните медии се говори за "дива пиянска нощ", като гостите са се наслаждавали на шампанско, бира и коктейли, за да дадат старт на конкурса на така наречения тюркоазен килим.

Авторитетният италиански вестник „Corriere Della Sera“ съобщи, че е разговарял с няколко доброволки, които са присъствали на партито и са разказали за ужасяваща нощ на тормоз.

Една от тях, наречена Франческа, разказва: "Бях с друго момиче и група чуждестранни танцьори започнаха да ни гледат, а след това се приближиха към нас. Те продължиха да танцуват много близо и в един момент започнаха да ни докосват по цялото тяло".

Тя добави: "В началото беше доста скучно и неангажиращо, но когато барът отвори и започнаха да се сервират безплатни напитки, всичко се промени напълно. Тези танцьори бяха прекалили с алкохола и започнаха да ни докосват навсякъде, а един от тях ме докосваше по дупето. Но ние не отидохме при властите, защото не искахме да създаваме проблеми".

Мартин Остердал от Европейския съюз за радио и телевизия, който организира фестивала, заяви, че "не знае за никакви оплаквания", докато италианската телевизия, която осигурява репортажа, с изпълнителен продуцент Симона Марторели заяви, че "е чула за съобщенията и ги проверява".

Алесандра Айрес от градския съвет на Торино, който организира доброволците, заяви: "Ако бях забелязала подобно нещо, щях да се намеся и да спра събитието. Мога да ви уверя, че бях на партито през цялото време и това не се е случило. Може би е имало един-единствен коментар, който повдига вежди, но всичко това се дължи на ентусиазма на партито и е жалко, че някой иска да хвърли кал върху това прекрасно събитие“.

Говорител на песенния конкурс "Евровизия" заяви пред MailOnline: "Градският съвет вече отрече всичко това. Това не се е случило“.