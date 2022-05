“Пинк Флойд” се готви да продаде музикалния си каталог за рекордна сума

Музикалният каталог на британската рок група “Пинк Флойд” е обект на битка между компаниите “Уорнър мюзик” и Би Ем Джи, подкрепяна от американския фонд Кей Кей Ар, предаде Франс прес, като цитира в. “Файненшъл таймс”, пише БТА.

Споразумение за правата върху творчеството на бандата може потенциално да надхвърли сумата от 500 милиона щатски долара, казват източници на изданието, които са добре запознати с преговорите. Не е изключено дори да надвиши цената, платена миналата година за каталога на Брус Спрингстийн от "Сони мюзик", достигайки рекордните 550 милиона щатски долара според американски медии, добавя "Файненшъл таймс".

Британската рок група реализира едни от най-големите продажби в музикалната история. "Money", "Wish you were here" или "Comfortably numb" са продадени в 250 милиона копия по целия свят, сочат данни на сайта bestsellingalbums.org.

Напоследък музикалните звезди започнаха да продават каталозите си на водещи компании в сектора. Сред изпълнителите, които се разделиха с правата върху творчеството си, са Дейвид Боуи, Боб Дилан, Стинг, Тина Търнър. За тях бяха платени стотици милиона щатски долара, отбелязва Франс прес.