Хиляди танцуваха с Dead Can Dance в шоу с мистика, ритъм и надежда

Големите групи се завръщат у нас след 2 г. изолация от феновете заради пандемията

Мистика, ритъм и очакване завладяха зала 1 на НДК в съботна вечер при второто гостуване на Dead Can Dance в България. Без маски и дистанция, хиляди се потопиха в неповторимата атмосфера, която създава групата на сцената.

Голяма част от почитателите на артистите не останаха дълго по места си и танцуваха под звуците на мистичните композиции. Въздействието на музиката беше подсилено от дигитални ефекти и феерия от светлини.

Часове преди концерта, организиран от EventEase, фенове изпълниха пространството пред НДК. Още в 19 ч. най-нетърпеливите бяха ваче в залата, в очакване на любимата даркуейв група. Шоуто подгря Astrid Williamson, която е артист от Шотландия и е част от Dead Can Dance.

След това Dead Can Dance разходиха почитателите си през дългогодишната история на групата с химни от три десетилетия, микс от съвременно звучене с автентични мелодии от цял свят. В композициите им се долавят напеви от Азия, мистиката на Африка, вълшебството на Ирландия, пресъздадени със странни музикални инструменти.

За последно групата беше в България през 2019 г., когато направиха шеметен спектакъл в Античния театър в Пловдив при промоцията на последния студиен албум на творческия тандем - Dionysus.

Концертът в София е част от европейското турне на Dead Can Dance - Europa – 2022, което започна през април и ще завърши в началото на юни. България беше 17-та спирка на световноизвестната банда на стария континент, а утре ще зарадват феновете си в Букурещ.