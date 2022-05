Роди се вторият син на Филип Плейн

Може би най-чаканото бебе в модните среди проплака за първи път съвсем наскоро, известявайки за появата си целия свят. Точно преди два дни ексцентричният дизайнер Филип Плейн се похвали своите почти три милиона последователи в Инстаграм, че половинката му Лучия Бартоли го е направила баща за втори път. Радостната вест той сподели с черно-бял кадър, показващ как малката ръчичка на наследника му е хванала тази на неговата любима, носеща на безимения си пръст пръстен, за който мнозина предполагат, че е годежен. Като послание към снимката, която към момента е харесана от над 50 хиляди души, той е написал част от текста на популярното парче на Джон Леджънд "All of me", и по-точно "Всичко в мен обича всичко в теб" - думи, даващи израз на безграничната любов, която вече изпитва към бебето.

Половинката му сподели същото изображение в своя акаунт, само че в поста си даде повече информация за щастливото събитие, разкривайки, че е вдъхнала живот на момченцето през отминалия понеделник - 16 май. Освен това тя сподели, че то тежи 3900 гр. и е 51 см. Двойката разкри, че очакват дете в края на миналата година, когато по случай коледните празници качиха във виртуалното пространство видео, показващо наедрелия корем на пищната брюнетка, свидетелстващ, че са пазили тайната за нейната бременност в продължение на няколко месеца, изчаквайки най-подходящия момент да я разгласят.

Германецът за първи път представи половинката си на германската преса през декември 2019 г., малко преди двамата да се отправят на почивка към екзотичните Бахамски острови. Тогава избраницата му сподели, че в момента не се занимава с нищо, освен да бъде партньор на пълно работно време.

На въпроса каква е тяхната рецепта за щастие, тя отговори, че се опитват да прекарват повече време заедно и да бъдат неразделни, а Филип допълни, че при всяка удобна възможност се старае да ѝ прави изненади, само че този път тя беше тази, която го зарадва.

В края на този януари те разкриха пола на тогава все още бъдещето им отроче отново с видео, пуснато в интернет. На кадрите се виждаше, че над открития плувен басейн в двора на дома им е конструирана сцена, украсена с внушителна декорация, за която определено не са пощадени средства. Върху нея се издигаха две големи фигури на плюшени мечета, изработени от безброй цветя, а между тях стоеше дори още по-огромен аеростат, направен от множество балони в нежни цветове и с различна големина. Пред цялата тази композиция, сред изобилие от венчелистчета, застлали платформата като килим, стоеше устройство, наподобяващо детонатор от миналото, на чиято предна част е изписана една-единствена дума на английски език, а именно "Любов".

Когато важният миг настъпи, влюбената двойка натисна заедно неговата ръчка, върху която е поставено сърце, а зад тях избухнаха облаци от син дим, оповестяващ, че очакват момченце. Изненадата, която се четеше по лицата им при установяването на този факт, бе съвсем истинска и напълно неподправена, защото дотогава, по собствено желание, те също не са били наясно с пола на бебето си.

"Никой не знаеше, дори самите ние... Докторът даде на асистента ми плик, съдържащ информацията, след което той сам организира тържеството, без да ни издава подробности", обясни моделиерът, който разбирайки, че ще има втори син, отвари бутилка шампанско, докато приятелката му не спираше да попива с ръце сълзи от очите си.

Това е второ дете за собственика на бранда "Plein", тъй като той има 9-годишен син от предишната си връзка с модела Фернанда Ригон. Двамата се запознават в Милано, преди още славата да връхлети с пълна сила моделиера, но се разделят през 2013 г. - само два месеца, след като малкият Ромео Принц се появява на бял свят. През по-голямата част от живота на момчето, Филип стои настрана от него, но не защото не желае да прекарват време заедно, а понеже Фернанда предпочита да е далеч от тях. Независимо колко болка му носи това нейно искане, той се съобразява с него. Очевидно обаче нещата вече са се променили, тъй като преди три дни Плейн качи във виртуалното пространство изображение, на което позира с първородния си наследник.

"Безценно", е единствената дума, която е написал към него, но тя е повече от достатъчна.