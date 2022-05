НХГ организира представяне на нашето участие на Венецианско биенале

Националната художествена галерия (НХГ) организира презентация на българското участие в 59-ата международна художествена изложба "Венецианско биенале" на 25 май. Националното участие се организира от Министерството на културата (МК) и НХГ, пише БТА.

Участие в презентацията ще вземат Ирина Баткова, куратор на проекта "Ето къде си" / There You Are на художника Михаил Михайлов, комисарят на националното участие и директор на НХГ Яра Бубнова, и Мартина Стефанова, културен мениджър и журналист. Акцентът на презентацията ще бъде българският павилион, представен от Ирина Баткова.

За международният кураторски проект "Млякото на мечтите“ на артистичната директорка Чечилия Алемани ще разкаже Яра Бубнова. Мартина Стефанова ще направи обзор на някои международни павилиони, с фокус върху участието на балканските държави.

Венецианското биенале е най-старият и престижен форум за съвременно изкуство, основан през 1895. Всяко негово издание се формира от международен проект, воден от темата избрана от куратора му и самостоятелни национални участия, както и от официална паралелна програма. В настоящето издание са включени 80 национални участия, които се намират в историческите локации Джардини, Арсенале и в градската част на Венеция.

За първа година във Венецианското биенале участват пет нови държави - Камерун, Намибия, Непал, Оман и Уганда.

Настоящото национално представяне на България във Венецианското биенале е десетото участие след 1910, 1942, 1948, 1964, 1993, 1999, 2007, 2011, 2019. За втори път конкурсната процедура се провежда от назначеното от МК жури, което избра проекта на Михаил Михайлов. В каталогът на проекта са публикувани текстове на Джорджо Агамбен, Морис МерлоПонти, Михаил Михайлов и Ирина Баткова, приветствие на Илияна Йотова и увод на Яра Бубнова. Дизайнът е на Магдалина Станчева (Poststudio).

Както писа БТА, националното участие на България се реализира в експозиционното пространство Спацио Рава (Spazio Rava), което се намира в централната част на Венеция, в квартала Сан Поло на канал Гранде, в близост до моста Риалто и е менажирано от Venice Art Factory.