След четири години Thievery Corporation пак пеят в София

Ерик Хилтън и Роб Гарза от Thievery Corporation включиха България в тазгодишното си световно турне The Outernational Tour V.2., след като 4 години не са изнасяли концерт у нас. Вашингтонската група е известна с характерната си музика, в която смесват стилове като лаундж, боса нова, реге, джаз. Музикантите ще изпълнят хитове като Until The Morning, Lebanese Blonde, Liberation Front и други на концерта си пред Националния исторчески музей в София на 28 юни.