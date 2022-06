Бившата на Джордж Клуни ще дебютира на ринга като кикбоксьорка

Елизабета Каналис, която изживя двeгодишна любовна история с Джордж Клуни, преди той да срещне Амал Клуни, ще се качи на ринга. 43-годишната италианка, която от дълго време е звезда от шоубизнеса, се реши най-после да участва в мач като състезателка, а не само като любителка на кикбокса. На 18 юни крехката, но с добре тренирано и мускулесто тяло Елизабета ще се бие срещу Ракеле Муратори в три рунда от по минута и половина. Те ще бъдат според правилата на стила лоу кик. Поводът за мача е 12-то издание на гала спектакъла Kick and Punch. Той ще се проведе в Кралския дворец „Венария” в Торино.

Елизабета, която започна през 1999 г. кариерата си в телевизията като адреналинка в предаването „Стриша ла нотиция” (по негов модел е направено българското „Господари на ефира”), тренира кикбокс от дълги години. В момента Каналис живее в Лос Анджелис, където е омъжена за американски хирург. Тя обаче идва често в Италия по работа и в Милано тренира кикбокс при бившия световен шампион Анджело Валенте. Елизабета беше рекламно лице на три издания на The Night of Kick and Punch в Торино, но сега се реши да участва на ринга. „За мен кикбоксът означава равновесие, стабилност и много пот. Тренирам постоянно и от дълго време тази дисциплина, която освен физически усилия изисква и голяма концентрация върху себе си и върху противника. Комбинираната работа върху мозъка и тялото ми е позволила в течение на годините да подобря вътрешната си устойчивост”, каза Елизабета пред италианските медии.

Мнозина още свързват Каналис с романтичната й връзка с Джордж Клуни. Те се показаха като двойка за пръв път през 2009 г. и в продължение на две години бяха главни герои по светските хроники и по кориците на клюкарските списания. След като се разделиха, всеки от тях пое по своя път. През 2013 г. Елизабета се запозна с красивия американски хирург Браян Пери, с 11 г. по-голям от нея. Година по-късно двамата се ожениха в Алгеро, тъй като Каналис е родом от Сардиния. След това се роди и дъщеря им Скайлер Ева.

Междувременно през 2014 г. Джордж Клуни се ожени за адвокатката Амал Аламудин, от която има две близначета – Ела и Александър.

Елизабета и Джордж не разкриха никога публично защо са се разделили и никога повече не се появиха заедно след края на любовната си история. Неотдавна обаче актьорът каза, че Каналис е била „със сигурност жената, която го е разсмивала най-много в живота му”.