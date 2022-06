"Ролинг стоунс" посвети концерта си в Ливърпул на покойния Чарли Уотс (Снимки)

"Ролинг стоунс" посветиха първото шоу във Великобритания от турнето по случай 60-годишнината си на покойния барабанист Чарли Уотс, очаровайки публиката в Ливърпул, предаде ДПА.

Групата бе в състав Мик Джагър, Кийт Ричардс и Рони Ууд, към които се присъедини Стив Джордан на барабаните. Те се завърнаха на сцената във Великобритания на футболния стадион "Анфийлд".

Концертът започна с видео трибют за Чарли Уотс, който почина на 24 август миналата година на 80-годишна възраст.

Обръщайки се към публиката, Мик Джагър каза: "През 1962 г. се запознахме с барабанист на име Чарли Уотс и това е първото ни турне в Англия без него, така че бихме искали да му посветим шоуто".

Концертът в Ливърпул е първата спирка във Великобритания от европейското турне "SIXTY" на "Ролинг стоунс". На 25 юни и на 3 юли легендарните британски рокаджии ще изнесат концерти в лондонския Хайд парк.

"Страхотно е да се върна в Ливърпул след толкова дълго време. Отдавна не сме се виждали", каза 78-годишният Мик Джагър, обръщайки се отново към публиката, цитиран от БТА.

Феновете реагираха със смесица от възклицания и подсвирквания, когато фронтменът на "Ролинг стоунс" заяви, че се е опитал да направи специална версия на химна на футболния клуб "Ливърпул" "You'll Never Walk Alone". Преди групата да изпълни "I Wanna Be Your Man" на "Бийтълс", Джагър добави: "Вместо това обаче решихме да направим кавър на песен, написана от други местни момчета, така че това е специално за теб, Ливърпул, нали?"

"Ролинг стоунс" зарадваха публиката и със свои класики като "Miss You", "You Can't Always Get What You Want", "(I Can't Get No) Satisfaction", "Honky Tonk Women". Концертът на групата продължи малко над два часа. Преди Мик Джагър и компания да излязат на сцената, за доброто настроение на феновете се погрижи местна рок банда "Екоу енд дъ Бънимен".

Ливърпул е бил домакин на "Ролинг стоунс" преди повече от 50 години, когато групата свири в театър "Емпайър" през 1971 г.