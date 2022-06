“Дисни плюс” тръгва у нас с над 900 филма и 600 сериала

Ще показва и Мария Бакалова, след като българската актриса стана част от супергероите на “Марвел”

“Аз съм най-щастливият и развълнуван човек на света! Беше много трудно да опазя тайната.” С това емоционално начало Мария Бакалова, единствената българска актриса с номинация за “Оскар”, съобщи, че става част от една от най-успешните филмови поредици в света - “Пазители на галактиката”, и ще участва в третия филм. Така тя се присъединява към супергероите от киновселената на “Марвел”. Каква ще е ролята ѝ, все още се пази в тайна, но самото ѝ присъствие във филма вече е изключителен успех. За милионите фенове по света супергероите са истински звезди, а в тях се превъплъщават едни от най-популярните холивудски актьори. Така ще е и в третия филм от поредицата, в който ще участват Крис Прат, Зоуи Салдана, Вин Дизел, Дейв Батиста, Брадли Купър, Силвестър Сталоун, Карън Гилън, Елизабет Дебики, Уил Полтър и португалската актриса Даниела Мелхиор, която проби в световното кино с ролята си в “Отряд самоубийци”. Режисьор е Джеймс Гън, чиито първи два филма от “Пазители на галактиката” са с приходи от над 1,6 милиарда долара.

От 14 юни супергеройските истории стават още по-достъпни у нас, тъй като тогава онлайн стрийминг платформата “Дисни плюс” стъпва на българска територия.

Компанията “Марвел”, която е част от “Дисни”, ще фигурира с над 55 филма, сред които “Шанг-Чи и легендата за десетте пръстена” и известни класики като “Отмъстителите: Краят”. “Марвел” предлага и над 60 сериала със заглавия като Moon Knight, Loki, WandaVision.

Платформата събира на едно място продукцията на компаниите Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic и Star. Макар и да е нова на българския пазар, съдържанието, което ще предлага, не е. “Дисни” оперира в Централна и Източна Европа от повече от 50 години. За това време компанията е работила с много местни артисти, художници, озвучители и хора от развлекателния бизнес. Лицензирала е мюзикъли, поставяла е шоуто “Дисни на лед”. Също така има голям успех с продукциите си по кината. За този регион все още държи 5 от десетте най-успешни филма в боксофис класациите като “Замръзналото кралство 2” и “Отмъстителите: Краят”. Така “Дисни плюс” не влиза на сляпо в региона и има лоялни фенове, запознати с марката.

Голяма част от съдържанието, което ще бъде достъпно, са заглавия на различните студия под чадъра на Мики Маус. От Walt Disney Animation Studio абонатите ще могат да гледат веднага “Енканто” - лентата, спечелилата “Оскар” за най-добра анимация за 2022 г. Засега “Енканто” продължава да е най-търсеното заглавие на платформата на всички пазари и е гледан милиони часове. Включени са и филмите на сестринското студио Pixar, сред които са най-новите като “Лятното приключение на Лука”, “Мей червената панда” и “За душата”. Също и над 70 късoметражни анимационни оригинални филмчета.

За първи път българският зрител ще може да намери на едно място всичко за “Междузвездни войни”. Всички епизоди на сагата “Скайуокър” и продължението ѝ, както и новите сериали за Боба Фет (The Book of Boba Fett), “Мандалорецът” (The Mandalorian) и “Оби-Уан Кеноби” (Obi-Wan Kenobi) ще бъдат на разположение на феновете им още от 14 юни. Сериалът “Оби-Уан Кеноби” още не е довършен и затова ще бъдат предоставени само 4 от планираните 6 епизода.

За възрастните “Дисни плюс” предлага предавания, сериали и филми от студията си National Geographic, 20th Century Fox и Star. От National Geographic абонатите могат да очакват оскарови документални филми като The Rescue на Чай Васерхели и Джими Чин, както и популярните поредици “Светът според Джеф Голдблум” и “Гордън Рамзи: Кулинарният изследовател”. Всички 33 сезона на “Семейство Симпсън” и “Анатомията на Грей” ще са в портала, както и новите сезони на “Животът на Кардашиян”. Но освен колекция от най-модерни заглавия “Дисни плюс” ще предлага и класики като “Малката русалка” и “Хана Монтана” от “Дисни ченъл”.

Освен у нас “Дисни” въвежда новата си услуга в 41 страни в Европа, Близкия изток и Африка. Сред тях е почти цяла Централна и Източна Европа с изключението на Беларус, Украйна и Русия, съобщи Кахабер Абашидзe, старши вицепрезидент на компанията и мениджър за региона, по време на видео пресконференция.

По думите му стрийминг платформата на “Дисни” е привлякла над 130 милиона абонати за две години, като целта е те да стигнат 240-250 милиона до края на 2024 г.

Българските зрители ще имат достъп до портала на “Дисни плюс” през приложение за смартфон, през уеб браузър, гейминг конзоли, смарттелевизори или през приставка за домашно кино като Chromecast или Apple TV. Един абонамент ще може да се използва от 7 профила. Платформата позволява едновременно гледане на 4 устройства, както и възможност за споделено гледане до 6 души. “Дисни плюс” ще може да стриймва с качество на картината до 4К HDR и озвучаване Dolby Atmos.

Предвидена е и система за родителски контрол, в която ще има 7 възрастови прага: 0+, 6+, 9+, 12+, 14+, 16+, 18+. Родителите ще могат да създават детски профили, както и да заключват своите с PIN код.

Със стартирането си платформата е подготвила над 900 филма, 600 сериала и над 180 поредици и специални издания. Предвиждат се и по 100 нови заглавия на година, като част от тях ще бъдат ексклузивни местни продукции, създадени от европейския пазар. Така в програмата са включени италианският сериал “Невежите ангели”, френският “Паралели” и нидерландският “Тази една дума”.