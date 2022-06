Обвиняват Ким Кардашиян, че е скъсaла роклята на Мерлин Монро

Почитател на Мерилин Монро твърди, че Ким Кардашиян е нанесла „непоправими щети“ на емблематичната рокля, която холивудската легенда носи на честването на 45-ия рожден ден на президента на САЩ Джон Ф. Кенеди.

След редица перипети, Кардашиян облече тоалета на Мет Гала през май. Тогава риалити звездата обяви, че е отслабнала драстично, за да се побере в роклята. Първоначално тя получила отказ от музея, който притежава модната реликва. „Когато видях, че не ми става, направо се разплаках, защото знаех, че няма как да я дам на шивач за да я отпусне“, разказа Ким. След това успяла да убеди притежателите на роклята да й я дадат, като се подложила на стриктна диета.

Роклята в телесен цвят с повече от 2500 ръчно пришити кристали е закупена на търг през 2016 г. от веригата музеи Ripley’s Believe It or Not за почти 5 милиона долара. Тя е проектирана от Жан Луис през далечната 1962 г.

Скот Фотнър, колекционер, който се занимава с удостоверяване на сувенири и дрехи на Мерлин Монро, посетил музея след дефилето на Ким. Той направил снимки отблизо на роклята и въобще не се учудил, когато забелязал, че тъканта при закопчаването изглежда е увредена от разпъването по тялото на Кардашиян.

Също така по думите му има и липсващи кристалчета, предава "Дарик Нюз".

Международният съвет на музеите коментира, че „исторически облекла не бива да се обличат от никого, независимо дали са известни фигури или обикновени хора“.

"Въпреки че роклята е собственост на частен колекционер", допълват те, "тя трябва да се приема като принадлежаща на човечеството и артефактът да бъде запазен за бъдещите поколения."

Роклята е държана в среда с контролирана температура, откакто Ripley’s Believe It or Not я купуват през 2016 г. Тя не е била носена от никой друг, освен от Мерлин Монро и Кардашиян.

Към момента роклята е оценена финансово на около 5 млн. долара. Ким Кардашиян все още не е коментирала обвиненията към нея.