Кой е Джордж Майкъл (видео)

Джордж Майкъл (на английски George Michael), който почина на Коледа, е роден на 25 юни 1963 и е британски поппевец и автор на песни, продал над 85 милиона записа по целия свят. Рожденото име на певеца е Йоргос Кириакос Панайоту, пише в Wikipedia.

Певецът дебютира в началото на 80-те години, като сформира дуета "Уам!" ("Wham!") заедно с най-добрия си приятел Андрю Риджли. Двамата записват поредица от мегахитове като "Wake Me Up Before You Go-Go", "Freedom", "Last Christmas", "Wham Rap!" и много други. Дуетът се разпада през 1986 г. и Джордж започва соло кариера.

Сред другите му известни песни са "Careless Whisper", "Faith", "I Want Your Sex", "Freedom '90" и дуетът с Елтън Джон ."Don't Let The Sun Go Down On Me"

Джордж Майкъл обявява открито своята хомосексуалност през 1998 г., след инцидент в обществена тоалетна. В началото на 2006 г. се омъжва за дългогодишния си приятел Кени Гос.

На 28 май 2007 г. гостува за първи път в България, като изнася концерт на стадион Локомотив.

Когато Маргарет Тачър е премиер-министър на Обединеното кралство през 80-те години, Майкъл гласува за лейбъристите.

Пише "Застреляй кучетата", песен, критична относно приятелските отношения между британското и американското правителство, по-специално между Тони Блеър и Джордж У. Буш, при участието им във войната в Ирак.

Майкъл изразява своята загриженост относно липсата на обществено допитване във Великобритания по отношение на войната срещу тероризма.

През 2000 г. Майкъл се присъединява към Мелиса Етъридж, Гарт Брукс, Куин Латифа, Pet Shop Boys и К. Д. Ланг, като част от "Equality Rocks" - концерт във Вашингтон, окръг Колумбия, в полза на кампанията за правата на човека.

Посвещава концерта си през 2007 г. в София, България, част от неговия "Twenty Five Tour", на българските медицински сестри, преследвани в съдебния процес в Либия.

На 17 юни 2008 г., Майкъл казва, че е развълнуван от узаконяването на еднополовите бракове в Калифорния, като нарича промяната "донякъде закъсняла".