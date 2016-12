Джордж Майкъл, който изпя Last Christmas, си отиде на Коледа (Обзор)

Причината за ненавременната смърт на болния от СПИН 53-годишен певец вероятно е сърдечна недостатъчност, получена след усложнения от пневмония

Джордж Майкъл, най-изящният мъжки глас в попмузиката, се спомина навръх Коледа в дома си. Той си отиде от усложнения на пневмония. За Майкъл, както е артистичният псевдоним на родения в Лондон Йоргос Кирияку Панайотиу - син на кипърски грък, имаше много спекулации, че е болен от СПИН.

Необяснима, но не и съмнителна - така полицията в Оксфорд определи смъртта на световната попзвезда Джордж Майкъл, отишъл си завинаги в неделя вечерта на 53 години.

Предполага се, че причината за смъртта е сърдечна недостатъчност.

Певецът е склопил очи тихо в дома си, съобщава семейството му. “С огромна скръб можем да потвърдим, че нашият любим син, брат и приятел Джордж се спомина кротко в дома си по време на Коледа”, пише в изявление на близките. Семейството моли личният им живот да бъде уважен в този труден и дълбоко емоционален момент.

Майкъл умира в дома си в Горинг он Темз. Неговият биограф Синди Бъргър твърди, че не е бил болен. Според мениджъра на певеца - Майкъл Липман, причината за смъртта е сърдечна недостатъчност.

“Полицията е била повикана малко след 2 ч след полунощ на Коледа и само е потвърдила, че има починал 53-годишен мъж”, се казва в официално изявление на полицейските служители.

Джордж Майкъл

нашумя през

80-те години

на миналия век като част от дуета Wham и с незабравими песни като Last Christmas (“Миналата Коледа”) и Careless Whisper (“Безгрижен шепот”).

Седем пъти е бил начело на музикалната класация на Великобритания за солова песен. Седем пъти е бил начело на същата класация и за албум.

23 пъти негови сингли са били в топ 10 на музикалната класация на Великобритания и 190 седмици - в топ 40 за сингли.

Осем пъти албумите му са били в Топ 10 и 246 седмици - в топ 40.

Противоречивият

му личен живот,

изпълнен с използване на наркотици и рисков секс, много често го сблъсква с полицията за нарушаване на закона.

Майкъл, който бе открит хомосексуалист, бе арестуван заради инцидент в мъжка тоалетна. Преди 5 години прекъсна турне заради здравословни проблеми - наложи се да се лекува от пневмония, често срещано усложнение при ХИВ позитивните мъже.

Тогава - през 2011 г., Джордж Майкъл прекара изключително тежка пневмония. Говореше се, че е на ръба на живота и смъртта, а заради включването му на изкуствено дишане можеше да загуби гласа си. По-късно беше съобщено, че е оздравял напълно. Въпреки това жълтият английски всекидневник “Сън” пише, че именно заради здравословни проблеми изобщо не е напускал дома си от 2013 г.

Джордж Майкъл е роден през 1963 г. в Лондон. След разпада на дуета Wham, стартира солова кариера. Издава седем албума, получава три “Грами” и пет награди на MTV.

Заради

ненавременната

му смърт

Мадона “извика”

в социалните

медии:

“Прощавай, приятелю! Още един велик музикант ни напусна. Може ли 2016 г. да се разкара ВЕДНАГА?”.

Вълна от тъжни епитафии премина през социалните мрежи - всички те написани от известни хора и световни музикални звезди.

“Почивай в мир, Джордж Майкъл. Не мога да повярвам! Такъв невероятен певец и прекрасен човек, прекалено млад, за да ни напусне”, казва певецът Брайън Адамс.

“Току-що видях тъжната вест за Джордж Майкъл, докато отивах да си легна. Нямам думи. Тази година отне жестоко живота на толкова прекрасни хора, които бяха прекалено млади”, пише китаристът на “Куин” Брайън Мей.

През 2016-а си отидоха известни музиканти като Дейвид Бауи, Принс, Морис Уайт, Ленард Коен и Глен Фрий.

“Дълбоко съм шокиран. Загубих скъп приятел - най-милия, най-щедрия, който беше брилянтен артист ”, казва в инстаграм Елтън Джон, след като пуска своя снимка, на която е с Джордж Майкъл.

“2016-а - загуба на още една талантлива душа. Цялата ни любов и съчувствие е за семейството на Джордж Майкъл”, публикува английската попгрупа “Дюран Дюран” в профила си в туитър.

“Много тъжна новина за Джордж Майкъл. Невероятен талант, който носеше радост на милиони със своята музика”, каза кметът на Лондон Садик Кан, като причисли и себе си сред големите почитатели на певеца.

“Трудно е да го възприемеш. Почивай в мир, Джордж Майкъл. Такава тъжна, трагична новина. 2016-а, моля те, свършвай”, призовава групата “Симпли ред”.

Джордж Майкъл - наркотици, десетки жени и сватба с мъж

Бащата на Джордж Майкъл, Джак Панос, е бил убеден, че синът му не може да пее и категорично се противопоставял на желанието му да прави кариера на музикалната сцена. Точно това обаче амбицира бъдещата звезда и той започва да гради кариера “напук на своя родител”, както признава в свои интервюта.

Джордж Майкъл, чието истинско име е Йоргос Кириаку Панайоту, е на 21 години, когато създава дуета Wham!, заедно с най-добрия си приятел Андрю Ридли. Любовта на феновете не закъснява, а Джордж Майкъл се възползва максимално от възторга на момичетата. Често осъмва след тежки нощи, прекарани с поне четири фенки в леглото. Въпреки този разюздан живот той започва да осъзнава, че

жените не му носят

удовлетворението,

от което има нужда

Дуетът се радва на огромен успех заради хитовете си Wham Rap! (Enjoy What You Do), Club Tropicana, Wake Me Up Before You Go Go, Last Christmas (вероятно един от най-големите им хитове изобщо). С екстравагантните си прически (издухани със сешоар) групата привлича милиони тийнейджъри, които ги следват по света.

“Няма такова нещо като звезда, която не иска да бъде такава. Звездите почти винаги са хора, които искат да се справят със собствените си слабости чрез обичта на хората. Аз не съм изключение от това”, казва веднъж Джордж Майкъл.

Wham е първата западна попгрупа, която прави турне в комунистически Китай. Пътуването през април 1985 г. е описвано подробно от световните медии, като се подчертава нееднократно, че все още в Китай са настроени враждебно към декадентската западна музика.

През 1986 г. Джордж Майкъл се разделя с дуетната си половинка и започва самостоятелна кариера, която го издига още по-нагоре. И я стартира впечатляващо - с мегахита Careless Whisper. Жените в живота му се множат, но той вече знае и отчаяно се опитва да прикрие, че всъщност е гей.

Първата му истинска любов с мъж започва през 1991 г., когато по време на концерт в Рио де Жанейро се влюбва в момче от публиката. Същият този зрител се озовава в гримьорната му след края на шоуто. Той е бразилски дизайнер - Фелипе Анселмо, и въвежда певеца в света на мъжката любов. Няколко месеца по-късно се оказва, че любимият на Джордж Майкъл е болен от СПИН, а след това и напуска този свят.

Звездата губи още един много близък свой човек - майка му умира от рак и тези трагични събития го съсипват емоционално. За да излезе от депресията, британският изпълнител посяга към опиатите, които нееднократно през годините му носят проблеми с полицията. Освен че няколко пъти е арестуван, той дори лежи в затвора няколко месеца след поредната си изцепка.

През 1998 г. името му отново е замесено в скандал. Обвинен е в непристойно поведение с полицай под прикритие в обществена тоалетна в Лос Анджелис. Заради инцидента, при който

певецът прави

френска любов на

полицейския

служител,

е глобен с малка парична сума и е принуден да полага общественополезен труд. Той пък си отмъщава, обличайки полицейска униформа в сингъла Outside.

През 2006 г. Джордж Майкъл сключва брак с тексаския бизнесмен Кени Гос. Двамата имат дългогодишна връзка, която обаче приключва през 2011 г. Причината за разпада на семейната идилия е непостоянният характер на певеца. Близки до двойката твърдят, че Кени винаги е бил верен на любимия си. Това обаче не може да се каже за британеца. В интервюта сам е признавал, че

непрекъснато

плаща, за да

получава

мъжка любов

И уточнява, че всъщност не плащал за секс, а плащал, за да си тръгне поредният му партньор след креватните упражнения.

Изневерите в комбинация с употребата на наркотици дотегнали на Кени Гос и той сложил точка на отношенията им.

Джордж Майкъл не страда дълго от раздялата и започва да се появява публично с новия си любовник. Това е ливанецът Фади Фауаз, известен фризьор, в чиито ръце са се оставяли десетки популярни личности. Двамата остават заедно до смъртта на певеца.

Джордж Майкъл става популярен и като единствения изпълнител, който

успява да събере в

два от клиповете си

най-известните

топмодели,

и то на върха на славата им, когато хонорарите им възлизат на баснословни суми.

В Too Funky участват Ева Херцигова, Надя Ауерман, Естел Холидей, Тайра Банкс, Бевърли Пийл, Шана Задрик. А пред камерите за Freedom застават Наоми Кембъл, Линда Еванджелиста, Татяна Патиц, Кристи Търлингтън и Синди Крауфорд.

Майкъл продава над 100 милиона албума през кариерата си, продължила над 4 десетилетия. Седем пъти е номер едно във Великобритания със синглите си, сред които са парчета като Careless Whisper и Faith.

През дългата си и успешна кариера той си партнира със звезди като Арета Франклин, сър Елтън Джон и “Куин”, с които пее след смъртта на Фреди Меркюри (също болен от СПИН).

Албумът Faith на Майкъл излиза през 1987 г. (впрочем ремастериран отново е пуснат на пазара през 2010 г.) и постига огромен успех през 1988 г. Оглавява класациите и във Великобритания, и в САЩ, като от него се продават над 25 милиона бройки. Този албум му носи и “Грами” през 1989 г.

Следват 10 свръхуспешни години за Джордж Майкъл, но през 2008 г. той

навлиза в

полупенсионен период

- прекратява изявите си на живо и започва да търси по-спокоен живот извън обществения интерес.

В опит да стартира наново музикалната си кариера Майкъл представя песен от най-новия си албум по време на церемонията по закриване на олимпийските игри в Лондон през 2012 г.

Една от най-скандалните му песни е I Want Your Sex от първия му соло албум - Faith, издаден през 1987 г. Скандалът е в текста на парчето, който подкрепя

безразборния секс

във време, когато

епидемията от СПИН

нараства

заплашително. Певецът и мениджърите му се опитват да потулят това възприятие. Вкарват в клипа сцена, в която Майкъл изписва “Изследвай моногамията” върху крака и гърба на моделка.

Певецът не крие, че непрекъснато пуши марихуана. По-лошото е, че използва и антидепресанти едновременно с дрогата. През 2006 г. така надрусан го намират свлечен върху волана на колата му, след което получава забрана да шофира през следващите две години.

Миналата година той официално и публично опровергава обвиненията, че пак взема наркотици.

Малко преди смъртта му става публично известно, че през март ще бъде премиерата на документалния филм за Джордж Майкъл, наречен Freedom (“Свобода”) - по името на една от най-популярните му песни.