Криско в София, Милена Славова на площада в Русе на Нова година

Кой къде ще пее в празничната нощ

Да посрещнеш Нова година на открито при минусови температури, си е предизвикателство. Празнуващите могат да подгреят с алкохол, но за певците това удоволствие ще остане за по-късно. Много от родните изпълнители ще пеят на открито - по площадите в малки и големи градове на страната.

Графа и Виктория Георгиева са сред звездите, поканени да се качат на сцената, която ще бъде вдигната на площад “Княз Александър I” в София.

Михаела Филева ще пее под открито небе. Тя ще се включи в празничната програма на площада в Ловеч. Подобна покана е получила Прея, като тя ще забавлява празнуващите в Поморие.

ВенЗи ще пътува

до морето,

за да посрещне новата година в центъра на Варна. С морски преживявания ще бъде и Дивна, която пък ще изпрати 2016 г. в Бургас.

Победителят в предишното издание на “Х Фактор” Славин Славчев ще участва в новогодишния концерт на площада в Търговище.

Християна Лоизу, която взе първото място в последното издание на същия риалити формат, е отказала участия в празничната вечер. Кипърката, живееща в България, е поискала да посрещне празниците с близките си хора, но предишния ден ще бъде ангажирана. На 30 декември ще пее в спа хотел “Хисаря”.

Безспорната сензация на българската музикална сцена - Дара, ще се поздрави с приятели и роднини в първите дни на новата година, след като приключи с изявите си. На 31 декември срещу 1 януари младата изпълнителка е поканена да гостува в клуб W в Пловдив. През лятото тя направи изключително силен дебют, завъртайки парчето си “К'во не чу”. Още с появата си песента се изкачи на челните места на всички музикални класации, представящи не само български, но и чужди изпълнения в радио и тв ефира, и седмици наред седя на първо място. Сингълът звуча цяло лято и по всички хитови дискотеки из страната и по цялото Черноморие.

Нашумелият дует

Павел и Венци Венц

са потвърдили участието си в празничната програма на централния площад в Костинброд. На открита сцена в центъра на Горна Оряховица ще представи своите хитове още едно име, чиято кариера тръгва от “Х Фактор” - Жана Бергендорф.

Милена Славова ще посрещне настъпващата нова година на площада в Русе. Заедно с нея в програмата ще се включат рок бенд и солисти от фолклорния танцов театър “Найден Киров”.

Криско е с клубно участие и ще рапира в столичното заведение Gotham. Неговата колежка Мария Илиева този път ще бъде извън страната за празниците. Новата година ще посрещне в Щатите, където я очаква едномесечно турне. Първото от поредицата участия ще бъде в Чикаго, а с нея пътуват музикантите Георги Янев и Мартин Ташев.

В много заведения музикалната част от програмата е

поверена в

ръцете на диджеи

Нашумелият напоследък диджей Руно ще миксира във Flash Club в Банско.

Традиционно новогодишно парти Hello 2017 организира движението “Метрополис”. Избрали са нетрадиционно място за партито и това е ДНК - пространството за съвременен танц и пърформанс в НДК. Купонът ще започне с диджеите Dustin Zahn и Luca Agnelli. Към тях ще се присъединят и българските им колеги от “Метрополис”.

Intersolar е партито, с което ще бъде посрещната 2017 година в зала “Арена Армеец”. За празника са дали съгласие за участие имена като Richie Hawtin, Tale of Us, The Martinez Brothers и Liubo Ursiny.

На сцената ще бъдат изградени две специални зони, които ще дават достъп до самите артисти. Част от ВИП местата ще бъдат пък зад диджей пулта, където за гостите ще има суши бар. Точно в полунощ ще има заря, която ще бъде първата такава в зала у нас и се прави подобно на музикални събития в Амстердам и Берлин.