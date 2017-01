"Пентатоникс" запази челната си позиция в класацията на "Билборд" за албуми

Вокалната група "Пентатоникс" за втора поредна седмица е начело в престижната класация Топ 200 на "Билборд" за албуми, съобщи Контактмюзик, цитиран от БТА.

По данни Нилсен Мюзик от празничната тава "A Pentatonix Christmas" на "Пентатоникс" през изминалата седмица са продадени 101 000 албумни единици. Певците Уикенд и Бруно Марс, които миналата седмица заемаха съответно второто и третото място, са разменили позициите си. Уикенд вече е втори с 94 000 продадени единици от албума "Starboy", следван от Марс с 81 000 продадени единици от тавата "24K Magic".

Челната петица в албумната класация на "Билборд" се допълва от тавата "4 Your Eyez Only" на рапъра Джей Коул и компилацията "Hamilton: An American Musical" от песни в изпълнение на оригиналния състав на бродуейския мюзикъл "Хамилтън".