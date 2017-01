На бебето динозавър са били нужни между 3 и 6 месеца, за да се излюпи

Човекът обикновено се ражда след 9-месечна бременност. Бебето щраус се излюпва от щраусовото яйце след 42-дневно мътене. Колко време е било нужно на бебетата динозаври, за да се излюпят от динозавърските яйца? Учени от университета на Флорида се опитали да отговорят на този въпрос, съобщи Сайънс дейли, цитиран от БТА.

Заключенията им са, че срокът за излюпване от динозавърското яйце е бил между 3 и 6 месеца в зависимост от вида динозаври.

Екипът на биолога Грегъри Ериксън изследвал биологичните особености на тези праисторически създания. Данни за зъбите у динозавърски ембриони помогнали на учените да разкрият загадката колко дълго динозаврите са мътили яйцата си.

"Някои от най-големите загадки в света на динозаврите са свързани с недостатъчните ни познания за динозавърските ембриони - заяви Ериксън - Дали мътенето е било продължително, както при "братовчедите" им, крокодилите и гущерите, или краткотрайно, както при птиците?"

Учените отдавна подозираха, че продължителността на мътенето на динозавърските яйца е била сходна с тази на птичите яйца - между 11 и 85 дни. Мътенето на яйцата от влечуги отнема два пъти по-дълго време - от няколко седмици до няколко месеца. Тъй като динозавърските яйца са големи - някои от тях тежат по 4 кг и са с размери на волейболна топка, учените смятаха, че мътенето им е било краткотрайно, както при птиците.

Ериксън и колегите му от университета в Калгари и Американския природонаучен музей решили да тестват тази теория. За целта изследвали рядко срещани фосили от динозавърски ембриони. " Животът в яйчената черупка е с ключово значение за развитието, но за този най-ранен период от растежа на динозаврите сме недостатъчно осведомени, тъй като откритите фосили от динозавърски ембриони са малко - поясни съавторката на изследването Даря Зеленицки от университета в Калгари. - Ембрионите могат ни покажат как динозаври са се развили и са израснали в ранен етап от живота си и дали са напомняли повече птици или влечуги."

Били изследвани ембриони от два вида динозаври - протоцератопси, големи колкото овце динозаври, които се срещали в пустинята Гоби в Монголия, а яйцата им били малки - по 194 грама, и хипакрозаври, огромни динозаври, които имали клюн на патица и живели на територията на канадската провинция Алберта, а яйцата им тежали по над 4 кг. Учените прибегнали до компютърна томография, за да изследват челюсти на ембриони и появата на зъби. След това динозавърски зъби били изследвани с помощта на усъвършенстван микроскоп. Учените открили онова, което търсели в изследването с микроскоп - линии на растежа на зъбите показали колко дълго динозаврите са били в яйчената черупка. "Въпросните линии разкриват кога са се развили зъбите на животното - отбеляза Ериксън - Става въпрос за нещо като следи, които напомнят пръстени в ствола на дърво, но са оставяни ежедневно. Можем да ги преброим, за да разберем колко дълго се е развивал даден динозавър."

Резултатите показали, че мътенето на яйцата продължавало близо три месеца при протоцератопсите и 6 месеца при хипакрозаврите. Това може да е повлияло негативно върху способностите им да оцелеят в сравнение с тези на други популации животни, които се размножават по-бързо. Подозираме, че получените резултати допринасят да се отговори на въпроса защо динозаврите са изчезнали в края на кредата, докато земноводни, птици, влечуги и бозайници са оцелели и са просперирали, уточниха учените.

Резултатите от изследването са публикувани в Proceedings of the National Academy of Sciences.