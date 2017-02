Таря Турунен идва с полска и английска банда

Концертът на финландската

метъл звезда е на 7 февруари

в зала “Универсиада”

Финландската метъл кралица, както наричат Таря Турунен, се връща в България, за да направи отново концерт.

Поредното ѝ шоу пред нашата публика ще бъде само след броени дни - на 7 февруари, в зала “Универсиада”. Певицата идва по покана на “Лауд консертс” и води със себе си две банди - едната е полска, а другата е английска. Anvision и Devilfire

ще подгреят

публиката

преди появата на финландката и нейната група.

София е включена в обиколката The Shadow Shows, която стартира през октомври миналата година и ще продължи до края на ноември според обявените дати досега. Непосредствено преди началото на тези концерти Таря Турунен бе поканена на пее за първи път в Китай и Тайван. В края на миналата година певицата пусна нов сингъл - Demons In You, който записа заедно с Алиса Уайт-Глуз, вокалистка на Arch Enemy. Тази песен, както и парчета от последния си албум The Shadow Self, излязъл миналата година, Таря ще изпълни заедно с музикантите си в София.