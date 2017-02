Деси Цонева снима новото си предаване

Деси Цонева вече снима собственото си предаване. Това стана ясно от снимки, които тв водещата пусна в профила си във фейсбук. На тях тя е с готварска престилка и е добавила текст: “Кралицата на кухнята... очаквайте скоро!” (The Queen of the kitchen... coming soon!).

След като излезе от “ВИП Брадър”, дъщерята на Димитър Цонев обяви, че ще продуцира собствено предаване, което ще е свързано с готвене.