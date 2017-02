Саундтракът към "La La Land" оглави британската класация за албуми

Саундтракът към номинирания в 14 категории за наградите "Оскар" мюзикъл "La La Land" оглави британската класация за албуми, съобщи Контактмюзик, цитиран от БТА.

Филмов саундтрак не е заемал първата позиция в албумния чарт на Великобритания от 2013 г., когато музиката към лентата "Клетниците" покори върха, припомня изданието.

Първенецът от миналата седмица, диджей Пийт Тонг, отстъпи на второ място с компилацията "Classic House".

В британската класация за сингли певецът Ед Шийран отбеляза четвъртата си седмица на първа и втора позиция съответно с парчетата "Shape Of You" и "Castle On The Hill". Така Шийран изравни рекорда на Джъстин Бийбър, който в края на 2015 г. доминираше в чарта със синглите си "Love Yourself" и "Sorry".

На трето място в класацията е сингълът "You Don't Know Me" на Джакс Джоунс и Рей.