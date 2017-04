Рита Ора записва нов албум заедно с барабаниста на Дейвид Боуи

Поп певицата Рита работи заедно с барабаниста Мик "Уди" Удманси над песни за втория си студиен албум, съобщи Контактмюзик, цитира БТА.

Удманси е участвал в записите на редица албуми на Дейвид Боуи, сред които "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars".

66-годишният барабанист първоначално не бил уверен в певческите способности на 28-годишината Рита Ора. "Бях приятно изненадан - сподели той пред в. "Дейли стар". - Аз съм рокаджия, но се оказа, че тя търси именно подобно сътрудничество. Когато се събрахме за записите, установих, че Рита има страхотен глас."

През 2015 г. Рита Ора записа песни заедно с изпълнителя на хита "Purple Rain" Принс, който умря от свръхдоза фентанил през април м.г., в звукозаписното му студио в имението му "Пейсли парк".

Миналата година певицата подписа нов договор със звукозаписната компания "Атлантик рекърдс", след като преустанови сътрудничеството си с лейбъла "Рок нейшън" на Джей-Зи. Рита Ора настоява, че всичко в новия й албум, който идва след дебютния "Ora" от 2012 г., ще е много лично.