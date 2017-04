Адел подобри рекорд на "Билборд" с албума "21"

Адел подобри рекорд на "Билборд" с "21", който вече е най-дълго задържалия се албум на певица в класацията топ 200, съобщи БТА.

Досега рекордът принадлежеше на Каръл Кинг с "Tapestry".

Адел оглави класацията за албуми Топ 200 на "Билборд" през 2011 г. Той вече е в нея 319 седмици. Това е с една седмица повече, отколкото постижението на легендарната американска певица.

"21" е оглавявал 24 непоследователни седмици Топ 200. Сега е на 103 място в класацията.

Албумът "Tapestry" на Каръл Кинг излиза през 1971 г. и остава в класацията Топ 200 цели 302 последователни седмици до 1977 г. След това се завръща в нея през 2010 г. Най-високото място, което е заемал, обаче е 79-о.

Други албуми с голям успех в класацията след началото й през 1956 г. са "The Dark Side of the Moon" на "Пинк флойд", който притежава рекорда с най-много седмици в нея - 927. Следва "Johnny's Greatest Hits" на Джони Матис с 490 седмици в Топ 200.

Адел е на 28 години. Неотдавна тя призна, че сегашното й световно турне може да е последното в кариерата й. Въпреки че е с едни от най-големите продажби в света, тя още страда от сценична треска, притеснява се от аплодисментите и с годините нещата се влошават. Контактът с феновете обаче й носи голямо удовлетворение.