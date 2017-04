Пускат нов албум на Принс във връзка с първата годишнина от смъртта му

Навършването на една година от смъртта на легендарния музикант Принс ще бъде отбелязано с излизането на албум с неиздавани негови песни, съобщи Контактмюзик, цитиран от БТА.

Албумът ще бъде издаден на 21 април.

Принс умря от свръхдоза фентанил на 57-годишна възраст на 21 април м.г. Една година по-късно наследниците му разрешиха някои песни, записани тайно от изпълнителя на хита "Purple Rain", да бъдат включени в нов мини албум. Сред тях е и "Deliverance", която излиза днес.

Песните са композирани и записани, когато Принс бе независим изпълнител, протестиращ срещу онова, което според него бе "несправедлива музикална индустрия".

Принс е съавтор и съпродуцент на песните заедно с продуцента Иън Боксил, който е работил с Джанет Джексън, Тупак Шакур и Тайрийз.

Според Боксил светът се нуждае точно сега от хита "Deliverance". "Смятам, че песента излиза навреме, като се има предвид какво се случва в днешния свят, и в светлината на годишнината от смъртта на Принс - каза Боксил. - Надявам се, че когато чуят тези песни на Принс, хората ще получат утеха."

Боксил разкри също, че Принс винаги се е опитвал да намери свои пътища, за да сподели музиката си с феновете, заобикаляйки звукозаписните компании. "Навремето Принс ми каза, че всяка вечер си лягал в леглото, обмисляйки как да заобиколи големите звукозаписни компании и да предолжи директно песните си на публиката - каза той. - Когато обмисляхме как да издадем новия диск, решихме да го сторим като независими музиканти, защото именно това щеше да е желанието му, ако беше жив."

Албумът, озаглавен също "Deliverance", включва и песните "Man Opera", "I Am", "Touch Me", "Sunrise Sunset", "No One Else" и удължена версия на "I Am".