"Колдплей" е с две номинации за наградите "Айвър Новело"

"Колдплей", Лора Мвула и Майкъл Киванука получиха по две номинации за престижните музикални награди "Айвър Новело", съобщи Контактмюзик.

Групата "Колдплей", която включва Крис Мартин, Гай Бериман, Джони Бъкланд и Уил Чемпиън, е номинирана два пъти за наградата за най-изпълнявана музикална композиция - за песните си "Adventure of a Lifetime" и "Hymn for the Weekend" . В тази категория неин съперник ще е Адел, която е номинирана за песента си "When We Were Young", предава БТА.

30-годишната Лора Мвула е номинирана в категорията най-добра музика и текст на песен за сътрудничеството си с Найл Роджърс "Overcome", а дискът й "The Dreaming Room" е с номинация за наградата за най-добър албум. За наградата за най-добра музика и текст на песен са номинирани също Киванука за "Black Man in a White World" и "Мистъри джетс" за "Telomere". За отличието за най-добър албум са номинирани и "Love & Hate" на Киванука и "Skeleton Tree" на Ник Кейв.

Наградите "Айвър Новело", кръстени на родения в Кардиф музикант, се присъждат от Британската академия за композитори и автори на песни (BASCA). Номинациите са ограничени до три в категория.

62-рата церемония по връчването на отличията ще се състои на 18 май в Лондон. /