Група “Назарет” забива в Пловдив

Шотландската рок група ще направи концерт на 18 юни в Античния театър. Гостуването на музикантите е част от турнето им, което ще мине през Германия, Австрия, Швеция, Румъния, Гърция. У нас ще прозвучат някои от най-големите им хитове, сред които Love Hurts, Hair of the Dog, Dream On, както и съвсем нови композиции.