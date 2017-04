Клинт Истууд снима филм за предотвратяването на терористичен акт в Европа

Американският актьор, режисьор и продуцент Клинт Истууд ще заснеме филм за тримата американци, които успяха да предотвратят терористичен акт в скоростния влак с дестинация Париж през лятото на 2015 година, съобщава изданието "Холивуд рипортър".

В основата лентата е залегнала книгата "The 15:17 to Paris:The True Story of a Terroristq a Train, and Three American Heroes". В нея са изложени спомените на тримата приятели, участници в действителните събития, разиграли се в скоростния влак "Талис". Антъни Садлър, Алекс Скарлатоса и Спенсър Стоун излагат версията си за случилото се с помощта на писателя Джефри Стърн, предава БТА.

През месец август 2015 одина 26-годишният мароканец Аюб ал-Казани открива стрелба във вагон на скоростния влак, пътуващ от Амстердам до Париж. Ексстремистът бива бързо обезвреден от пътниците, сред които се озовават тримата американци.