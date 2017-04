Дрейк е най-популярният записващ изпълнител в света за 2016 г., като разрастването на стрийминга е дало най-голям тласък на продажбите на музика от 20 години, съобщи Асошиейтед прес.

Международната федерация на фонографската индустрия обяви, че най-продаваният сингъл през миналата година е на Дрейк - "One Dance". Негов е и третият най-продаван албум.

В челната петица са също Дейвид Боуи, "Колдплей", Адел, Джъстин Бийбър, предава БТА.

Най-продаваните албуми миналата година са "Lemonade" на Бионсе, "25" на Адел, "Views" на Дрейк, "Hardwired.. to Self Destruct" на "Металика, "Blackstar" на Дейвид Боуи, "Blue & Lonesome" на "Ролинг стоунс", съобщи в. "Дейли мейл".

Най-продаваните сингли са "One Dance" на Дрейк, "Love Yourself" на Джъстин Бийбър, "Closer" на "Чейнсмоукърс" и Холзи, "Cheap Thrills" на Сиа, "Sorry" на Джъстин Бийбър и "Work" на Риана.

Приходите от записи на музика са се увеличили с 5,9 процента между 2015 г. и 2016 г до 15,7 милиарда щатски долара. Това е най-големият растеж от началото на дигиталната ера преди 20 години.

През 2016 г. продажбите на дигитална музика, включително стрийминг и сваляне от интернет, са осигурили половината от общата сума за първи път.