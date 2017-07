Тейлър Суифт и Кейти Пери от първи приятелки станаха врагове

Тейлър Суифт и Кейти Пери са едни от най-известните американски поп звезди. Хора по целия свят следят под лупа живота им. А двете вече от дълги години воюват една с друга.

Само преди няколко седмици Пери пусна онлайн новия си албум Witness. Малко преди голямата премиера тя поиска от своите почитатели в туитър да отброяват заедно с нея оставащите дни. Случайно или не Тейлът Суифт обяви официално в инстаграм, че ще предостави интернет достъп до всичките си парчета в същия ден. Мнозина се пошегуваха, че единственото нещо, което ще хвърли сянка и върху Пери, и върху Суифт, е Бионсе и раждането на дългоочакваните ѝ близнаци. Те обаче се появиха на бял свят 3 дни по-късно - на 12 юли.

Драмата между двете певици не е от вчера. Началото ѝ може да се проследи от 2008 г. Тогава се срещат на наградите на MTV. Следващите месеци папараците ги засичат на различни светски събития. Когато Пери пуска видеото към песента си Walking Up In Vegas, Суифт публикува следния статус в туитър: “Гледам Walking Up In Vegas. Обожавам Кейти Пери. Мисля да закача неин плакат на стената си.”

“Понякога чувствам,

че съм повече

като Тейлър Суифт”,

казва Пери в интервю и допълва: “Тя разказва истории с песните си и мисля, че затова се свързва със слушателите. Умее да свири на скритата струна в човешката душа, така че да си кажат хората: “О, Боже мой, минах през същото” или “Каза го по такъв начин, по който не бих могла да го опиша”.

Двете певици ходят на рождените си дни, разменят си подаръци, пишат една за друга весели туитове, дори пеят на една сцена. След общото изпълнение Суифт споделя видео в социалните мрежи с думите: “Винаги ще те обичам.”

Отношенията между двете се преобръщат на 180 градуса по време на турнето, с което Суифт представи албума си “1989”. Певицата казва за Пери: “С години не бях сигурна дали сме приятелки. Тя идваше при мен по време на различни събития, казваше ми нещо и после си отиваше. Думите ѝ ме караха да се питам дали сме приятелки, или току-що съм получила най-голямата обида в живота си.”

По време на турнето Пери се опитала да подложи крак на Суифт.

Привлякла 3 от

танцьорките на

русокосата певица

И тъй като Пери в този момент пускала нов албум на пазара, се свързала с тях и ги попитала дали искат да се присъединят към нея.

“Работихме с Кейти близо 2 години и половина, тя ни е като семейство. Така или иначе не танцувахме особено по време на турнето на Тейлър. Беше ни скучно”, казва една от танцьорките.

Суифт не прикрива от медиите недоволството си. “Тя направи нещо ужасно. Тогава си казах, че вече сме врагове. А дори не беше заради мъж, а заради бизнес. Опита се да саботира цялото ми турне”, казва тя.

Пери има друга

версия за

случилото се

Тя твърди, че е говорила по телефона със своята колежка. Поискала да вземе танцьорките със себе си, а Суифт ѝ казала, че няма проблем. Пери е категорична, че не е действала зад гърба ѝ.

Суифт има навика да прави парчета, посветени на бившите ѝ гаджета. Е, тя направи такова и за бившата си приятелка. Песента се казва Bad Blood, а видеото към нея е повече от показателно. В него участват куп звезди, сред които Селена Гомес. Накрая двете се срещат на бойното поле и се хващат за косите.

Когато фенка на Пери я пита в туитър дали би направила обща песен със Суифт, певицата ѝ отговаря доста доброжелателно: “Ако се извини, разбира се.” Няколко месеца по-късно Пери публикува кратко видео от рождения ден на Кание Уест, с което засили враждата си със Суифт. На него тя танцува, докато рапърът изпълнява песента си Famous и по-точно тази част, посветена на русокосата певица. След това насочва камерата към тълпата, която пее с него: “Направих тази кучка известна.”

Миналото лято Калвин Харис и Тейлър Суифт се разделиха. Малко след като певицата си намери нова изгора в лицето на актьора Том Хиделстън, тя разкри, че той е автор на текста на песена This Is What I Came For. Харис се почувства уязвен и успя да ѝ отговори в социалните мрежи. “Мисля си, че ако си щастлив във връзката си, трябва да се съсредоточиш над нея, вместо да се опитваш да нараниш бившия си. Знам, че не си на турне в момента и се нуждаеш от някой нов, който да опиташ да повлечеш надолу, както направи с Кейти. Но аз не съм този човек, съжалявам. Няма да го позволя.” Пери не се забави много и написа:

“Времето винаги

разкрива истината”

Една от песните в новия албум на певицата, която се казва Swish, Swish, е посветена на Тейлър Суифт. Текстът на парчето е следният: “Сладка си почти колкото стар изтекъл купон. Кармата не лъже, тя пази доказателства. Бъди спокойна, мила, ще се задържа наоколо за повече от минута, свиквай! Смешно е как името ми продължава да излиза от устата ти, защото продължавам да съм победител.”