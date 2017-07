Изчезването на динозаврите допринесло за хиляди видове жаби

Изчезването на динозаврите допринесло за разпространението на жабите и за превръщането им в един от най-разнообразните видове гръбначни на планетата, сочат резултатите от изследване, предаде БТА.

Десет вида жаби оцелели след изчезването на динозаврите преди 66 милиона години, когато падането на голям астероид унищожило три четвърти от видовете на планетата.

Единствено три от оцелелите 10 вида жаби успели да се разнообразят и да населят планетата. 88 на сто от днешните жаби са наследници на въпросните три вида. Днес се срещат около 6700 вида жаби.

"Жабите съществуват от повече от 200 милиона години. Изследването обаче разкрива, че едва след изчезването на динозаврите се е стигнало до експлозия в разнообразието им, довела до появата на повечето от днешните видове жаби. Това откритие е съвсем неочаквано, защото учените досега смятаха, че отделни видове жаби са се появили постепенно в края на кредата, преди 150-66 милиона години. Настоящото изследване показва, че появата на нови видове жаби е напомняло експлозия - малките земноводни са се възползвали от изчезването на едри създания, за да потърсят убежище в хабитатите им", заяви един от авторите на изследването Дейвид Блекбърн от Природонаучния музей на Флорида.

За целите на изследването учени от Китай и САЩ създали най-голямата база данни за жабите. ДНК проби били взети от 156 вида жаби и добавени към събраните по-рано данни за други 145 вида жаби. Сега били изследвани 95 гена, докато предишни изследвания фокусирали вниманието върху едва 5-12 гена. Освен това били изследвани фосили, за да се разбере кога са се появили новите видове.

Резултатите от изследването са публикувани в Proceedings of the National Academy of Sciences.