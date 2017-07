Песен на Ед Шийран стана най-стриймваната във Великобритания (Видео)

Песента "Shape of You" на Ед Шийран измести "One Dance" на Дрейк и стана най-стриймваната във Великобритания, съобщи Контактмюзик, предаде БТА.

Британският певец най-накрая настигна Дрейк с песен от подобрилия няколко рекорда албум "Divide", който за шест месеца е стриймван над 184 милиона пъти.

Британската Офишъл чартс къмпани, която съставя музикалните класации, представи списъците на най-продаваните албуми и сингли за 2017 г. Ед Шийран има три хита в топ 10 на най-продаваните песни.

Песента "Shape of You" е свалена 717 000 пъти. На второ място е "Castle on the Hill". "Galway Girl" е на четвърто място.

Луис Фонси е на трето място с "Despacito", а Раг ен Боун Ман - на пето.

Когато Дрейк пусна "More that Life" през март той реализира най-добрия стрийминг за първи ден на албум в Спотифай. В света албумът постигна 61,3 милиона стрийминга, което подобри рекорда от 56,7 милиона на Ед Шийран с "Divide".