Седем филма за истински винолюбители

Подбрахме култови филмови ленти, в които виното е главен герой и ги съчетахме с най-подходящите български вина

Хубавото вино си отива с всичко – с качествена храна, добра компания и интересен филм. Но не са толкова много качествените филмови ленти, в които главен герой е именно виното. Днес ви представяме нашата филмова селекция, съчетана с изцяло български вина на изба New Bloom Winery. Те са, както от традиционни и добре познати сортове, така и от нестандартни за България и носят онова усещане, което оставя и филма – дълъг послевкус и приятен спомен, за слънце, море, любов, стар приятел.

„Добра година“ (A Good Year/ 2006)

Британската романтична комедия проследява историята на Макс Скинър (Ръсел Кроу), който е опитен инвестиционен експерт работещ в Лондон, наследил имение във Франция и няколко декара лозя. Първото нещо, което му хрумва, е да го продаде, без да се замисля, че там е прекарал детството си. Разбира се, намесва се една жена (Марион Котияр), много вино, хубава храна. Това е филм за повратите в живота и пламването на любовта – както към виното, така и между хората, когато най-малко го очакваш. Върви чудесно с розе PIXELS от сорта Гренаш, в стил Прованс. Ще разпознаете това вино по красивата стъклена бутилка и тапа, която е лесна за отваряне и запазва виното в отлично състояние.

„Отбивки“ (Sideways/ 2004)

Точно преди сватбата си, Джак (Томас Хейдън Чърч) се отправя на пътешествие с кола из Калифорния заедно с приятеля си от детинство Майлс (Пол Джиамати). Въпреки различията си, и двамата научават ценни уроци за живота, тъй като съвсем скоро пътуването ги потапя в „море” от вино, жени и ... много смях! Филмът пресъздава възходите, паденията и „отбивките” във вълшебното приключение на живота. Предлагаме го с добре охладенo червено вино Verano Azur. Сира и Марсeлан 2015. Всичко в това вино – от дизайна на бутилките и етикетите, до вкуса разкрива слънчевата страна на живота, точно, както и във филма.

„Бутилка шок“ (Bottle Shock/2008)

Филмът разказва историята за т.нар. "Парижкото възмездие" - известна сляпа дегустация на френски и калифорнийски вина през 1976 г. в Париж. Изненадващо на нея дегустаторите категорично определят като по-добри калифорнийските вина. Фокусът на сюжетната линия е върху британският организатор на историческата дегустация Стивън Спуриър (изигран върху великолепния Алън Рикман) и отношенията между Джим и Бо Баретс (баща и син) от "Шато Монтелена", чието шардоне - реколта 1973 г. побеждава както над бургундските вина, така и над най-добрите калифорнийски. Добро вдъхновение за всички изгряващи винени звезди и в България. Отива си с чаша или две добре изстудено вино New Bloom – бленд между Совиньон блан и Шардоне.

Somm/2012

Документалната лента разказва историите на четирима сомелиери, които се подготвят за т.нар. MS - изключително труден изпит Master Sommelier. Освен че може да се научи много за виното, това е филм, който се фокусира върху страстта към тази напитка и как тя зарежда хората, за да продължават в трудното и скъпо опознаване на виното. В края на филма също има интересна развръзка. През 2015 излезе и втора част – Somm: Into the Bottle. Препоръчваме го с вино от серията F2F от немския сорт Дорнфелдер. New Bloom Winery са единствените в България, които отглеждат този немски сорт, а тероарът на Тракийската низина разкрива страхотния му потенциал.

Mondovino/2004

В този филм има всичко за света на виното - борбата за наследство на свръхмогъщите милиардери в долината Напа в Калифорния, съперничеството на две аристократични династии във Флоренция и конфликтите между три поколения в едно семейство от Бургундия. Никога досега в играта не са били включени толкова пари и слава. А и кога друг път ще имате възможност да гледате накуп световни винени величия като Мишел Роланд, Робърт Паркър и други. Вариантите за комбинация на този филм с вино са много – затова ви предлагаме да изстудите две бутилки Pixels – едната Совиньон блан, другата чисто Шардоне и да му се насладете.

Blood Into Wine/2010

Това е филм за музика и вино, и то не каква да е музика. Документалната лента представя хеви метъл музикантът Мейнърд Джеймс Кийнън, който притежава собствена винарна в Аризона. . За този филм, си трябва бунтарско питие. Затова опитайте розе New Bloom, купаж от Каберне Совиньон, Каберне Фран и Сира и се насладете на дългия разговор със звездата, в който обяснява как се грижи за своите лозя, какъв е процесът на производство на виното и споделя и за други популярни личности, обсебени от света на виното. Гост звезди в лентата са Мила Йовович, Файруза Болк (”Вещи в занаята”) и рок легендата Глен Алекзандър.

You Will Be My Son/2011

Сюжетът поставя Мартин срещу своя баща Пол, френски винопроизводител и с доста труден характер. Мартин е отчаян да получи одобрението на баща си и да управлява избата. Интригата още повече се заплита, когато Пол решава, че Филип, приятел от детинство на сина му, е правилният човек, който да поеме семейния бизнес. Тогава филмът се превръща от семейна драма в истински трилър. Гледайте го в компанията на F2F Каберне Совиньон, Сира и Регент – вино с комплексен характер и апетитен финал, точно като филма.