Десислава Радева не обича да я наричат първа дама, нито да я сравняват с Мелания Тръмп

Тя не обича да я наричат първа дама, но 5 години без съпругата на Росен Плевнелиев всички се вълнуват какви са роклята, прическата или постът на половинката на президента.

Докато Плевнелиев беше на “Дондуков” 2, хората отвикнаха от публичното присъствие на жена до държавния глава. Президентшата Юлияна отказа да влезе в тази роля. Което като че ли настърви особено обществото в очакванията му към половинката на новия президент.

Още от предизборната кампания стана ясно, че Десислава Радева ще е различна - тя обяви, че ще изпълнява всички функции, които протоколът изисква от нея. Също както предшественичките си Антонина Стоянова и Зорка Първанова. Но за разлика от всички преди нея Радева не се притеснява да споделя и личното си мнение по най-различни теми. Фейсбук отдавна е територия и за българските политици, тя нагази смело в нея и...

се оказа силно

хейтвана, още преди

някой да я е опознал

Най-силна буря се завихри около поста ѝ за прайда. Радева не остана разбрана, когато, тръгвайки от историята как завела котарака си Чарли на ветеринар и той поискал да го изследва за СПИН, се опита да обясни на гей хората, че много се жалват от отношението срещу тях, а не са показали съпричастност към съдбата на другите, като почетат паметта на загиналия в деня на парада им пилот. Отнесе колкото ирония и откровена омраза, толкова и лайкове, като не липсваха симпатии дори и от хомосексуални.

Цялата история показа, че новата първа дама е готова да се учи в крачка. Изтърпя мълчаливо лавината коментари, после покани на среща организаторите на гейпарада, която според двете страни преминала в дух на взаимна симпатия. Не че изживяла атаките без емоция - споделила с близки, че постът не бил за котката, която така или иначе не е изследвана за СПИН, а за загиналия пилот и липсата на съпричастност. Минута мълчание, нищо повече, така повече хора щели да припознаят различните, ако не се фиксират само върху своята тема.

By the way, Радева често показва самоирония и свежо чувство за хумор. Това доказват отново нейни постове във фейсбук. Като снимка с актьора Любо Нейков в ролята на Ненка, над която Радева е написала: “Първи мадами! АсистеНка Ненка и аз. Крастави магарета, които отново се срещнаха :) Иска ми се да привлека Ненка в многобройния си екип... Да отговаря за репютейшън мениджмънта. Women's leadership forever!”

Всъщност Радева

мрази определението

“първа дама”

Още с първите си дни на този “пост” тя пусна статус - отново във фейсбук, с който уточнява, че е съпруга на президента, че не е ремонтирала вила “Калина”, не разполага със сътрудници и че ползва НСО само защото са ѝ обяснили, че е за спокойствието на държавния глава.

“Наясно съм, че каквото и да напиша, ще бъде използвано срещу мен. Каквото и да направя, също ще бъде използвано срещу мен. Затова избрах да не опровергавам нито една от лъжите, които прочетох или дочух срещу себе си в последните месеци. Започнали, между другото, още с номинирането на Румен Радев за кандидат-президент... Може би допуснах грешка.

Една от основните цели на клеветата е да превърне един човек в това, което не е. Затова ще направя няколко уточнения. Дължа го на тези, които ме познават, но най-вече на тези, които не ме познават.

Не съм първа дама, нито пък съм фърст лейди. Съпругата на президента съм. (...) Не командвам президента, нито му казвам как да управлява държавата. Именуването ми като “генерал Деси” е добър опит в старанието да се внушава, че генералът е под чехъл. Но генералът в нашето семейство е само един и в настоящия момент е президент. (...) С твърденията, че съм тъпа селска пръчка, няма да ви губя времето. Истинските дами, които ме определят като проста селянка, вероятно имат право на такъв език.” Това написа Радева във фейсбук още първите дни.

Явно не смята,

че трябва да стои

като украса до

президента,

нито че е институция и няма право на лично мнение. И държи мъжа си за ръка не за пред камерите. Неотдавна “24 часа” папарашки ги излови така в градската градина на следобедна разходка с току-що купени книги. Не му спестява обаче нищо.

В президентството Радева ходи не повече от веднъж в седмицата, издадоха от “Дондуков” 2. Има кабинет - както Зорка Първанова и Антонина Стоянова, в който прави срещи, но в повечето случаи предпочита неформалната обстановка на някое заведение.

От екипа на президента разказват две любопитни истории, свързани с битието на първата дама в чужбина.

Първата е при визитата на Радев в Германия - първа за него и последна за домакина му на този пост - президента Йоахим Гаук. На сбогуване съпругата на Гаук - мила жена, много начетена бивша журналистка, прегърнала Радева ѝ и казала: “Трябваха ми 4 г., за да свикна с това положение, сега няма да ми липсва. Ти ще се справиш, звездите са с теб.”

Втората история е по повод непрекъснатите сравнения на Радева с Мелания Тръмп в прически и тоалети. А между двете няма нищо общо - положението на Мелания като първа дама е институционализирано, а и тя има на свое разположение неограничен финансов ресурс, докато Радева

харчи единствено

заплатата на съпруга

си и няма бюджет за

тоалети и аксесоари

Но да се върнем на историята, свързана с посещението в Брюксел: Рано сутринта Радева отишла при фризьора си да ѝ направи кока, след което се качила на самолета и много внимавала да не се облегне и да го развали. След над 2 часа полет ги отвели в посолството, където тя се преоблякла и тръгнала за срещите, предвидени в дамската програма. През цялото време охраната ѝ ходела с фибите в джоба и двете използвали всеки удобен момент да се скрият в някой ъгъл, за да пооправят кока. За сравнение в същия ден само за няколко часа Мелания сменила 3 тоалета, като с нея се движел цял екип от стилисти и коафьори. А Радева си останала през цялото време с роклята, подарена ѝ за случая от дизайнерката Невена Николова. (Тя уши някои от тоалетите за сватбата на Пипа Мидълтън.)

Нито едно от тези неудобства обаче не развалило настроението на Радева. Тя търси веселата страна на всяка ситуация, казват хората, които я познават. А и вярва в народната поговорка, че по външността посрещат, но по акъла изпращат.

Винаги ходи изправена и с вдигната глава. Като я гледат отстрани, си мислят, че много се надува и се прави на голяма работа. Всъщност истината е друга. Първо - стойката, която е наследила от баща си, бивш баскетболист. Майка ѝ пък е играла хандбал, но за разлика от родителите си Десислава никога нищо не е спортувала.

Второ - дори да не личи, не обича да е под прожекторите. Предпочита да е зад някого, в когото вярва, работейки за него. А в новата си роля се чувства напрегната. Цялата тази надутост, която хората провиждат в поведението ѝ, е параван за чувството на дискомфорт, казват тези, които я познават добре.

Малко се знае за времето отпреди да стане г-жа Радева. И за нея като за съпруга ѝ личният живот е табу.

Родена е в Бургас през 1969 г. Дете на разведени родители. Били трудни години, но майка ѝ винаги се справяла и до днес е стожер в живота ѝ. За да изкара някой лев като ученичка, Десислава дори се изявила на подиума като манекенка, спомнят си нейни съученици.

След английската гимназия в Бургас завършва задължителното по онова време УПК със специалност готварство и сервитьорство. Карала практика като сервитьорка. Когато през есента на 1989 г. дошла да учи в София и веднага се наложило да започне работа,

се хванала като

барман в една

студентска дискотека

Първоначално учи горско стопанство в Лесотехническия, но в трети курс напуска и записва финанси и кредит в УНСС. Нейни състуденти разказват, че често говорела за бягство от България.

Обаче я разубедил не кой да е, а Слави Трифонов, с когото се познават от онези години и който тъкмо се бил върнал от Италия и Австрия. Заедно с Трифонов Десислава започва работа в “Каналето” през 1994 г. Била нещо като офис мениджър. По-късно минава пак със Слави в “Хъшове”. След това е връзки с обществеността на Българска музикална компания - продуцентската компания на Слави. Когато пътищата им се разделят, тя става личен асистент на генералния мениджър за България на “Хайнекен”.

Две години е била и част от организацията на форум за комуникации, който се провежда в швейцарския град Давос веднага след Световния икономически форум. Там се събират комуникационни специалисти от най-високо ниво от цял свят.

Мрази думата пиар и казва, че всичко е въпрос на комуникация, а себе си нарича комуникатор. Работила е и като маркетолог.

Тя е човек с десни

убеждения, но

животът я събира

все с мъже,

симпатизиращи на

левицата

Румен Радев стана президент с помощта на БСП. А бившият ѝ съпруг е настоящият соцдепутат Георги Свиленски. Докато са заедно, той бил само общински съветник, но Десислава и тогава подкрепила влизането му в политиката.

Двамата имат син Страхил, който тази година ще навърши 21 г. - голямата гордост на мама и татко. Наследил е от нея страхотно чувство за хумор. Когато Радев станал президент, а тя първа дама, Страхил казал: “Вие двамата с баща ми не ми правите добра услуга - той депутат, ти съпруга на президент... Аз какъв трябва да стана, за да ви надмина?!”

Страхил кара бакалавърска програма в САЩ, планирал да профилира бизнес администрация. Той е волейболен ас и е играл за “Левски”, вече ще е диагонал в университета “Маунт Мърси” в САЩ.

С Радев Десислава се познава от 1987 г., когато той е лейтенант в базата в Равнец. Дълги години са само добри приятели, които се виждат много рядко. Докато преди година-две не се откриват отново, вече с други очи.

По това време и двамата са в щаба на военната авиация. Тя започва като финансист. А когато Радев става началник на ВВС, започнала да работи допълнително и към канцеларията му, занимавайки се с комуникации. Това е случаят, за който

двамата бяха

обвинени в конфликт

на интереси,

но последвалата проверка не доказа нищо публично. Първо, той не ѝ е бил пряк началник, и второ - за мястото, която тя заемала временно, бил обявен конкурс, който не е бил отменен заради нея. Тестът ѝ било авиошоуто през 2014 г., организирано в София по нейна идея. По онова време всички се шегували, че ВВС е “слънчевата авиация”, след като на един парад на 6 май техниката не полетя заради облаци. Затова решила, че от една страна трябва да се даде самочувствие на екипа и от друга - обществото да се увери в способностите и отдадеността на военнослужещите.

След като миналия август излезе заповедта за уволнение на Радев, двамата се ожениха тайно. Събират ги много неща, но хобитата им са различни. Президентът обича да спортува, но най-добре отмаря, като се гмурка. Пред “24 часа” преди време той разказа как, докато бил в базата в Равнец, винаги след полет се качвал на колата и отивал да се гмурне.

Той обича екстремните изживявания, затова за рождения му ден на 18 юни съпругата му му подари такова - рафтинг по Струма. Радев събрал семейството си на обяд, а Десислава поставила условие да са приключили до ранния следобед, защото има изненада. Помислил, че ще го води на театър...

Тя често ходи на театър, обожава Камен Донев и Мариус Куркински. но музиката е в кръвта ѝ от дете - свирила е на пиано, танцувала е балет. Обича опера, но най-удобно се чувства в зала “България”.

Когато са заедно, Радеви

най-много обичат

да слушат рок

Президентът е голям фен на твърдото звучене, а съпругата му още от гимназията е луда по “Уайтснейк” и Дейвид Ковърдейл. Когато я свалял, Радев често ѝ свирел на китара, но вече все по-малко му остава време за това, призна самият той преди време.

Всъщност Радева има 3 “любови” в изкуството - Ковърдейл, Никълъс Кейдж и Хавиер Бардем.

Друга голяма нейна страст са народните танци и музика. От 6 г. танцува в школата “Омайно биле” и не е прекъснала дори и днес. Играе 50-60 хора, но не се включва в концертите на трупата.

Обича да чете и често може да бъде забелязана в една от известните книжарници в центъра на София. Продавачите там вече знаят, че препрочита Достоевски, Хемингуей, Казандзакис, Илф и Петров, Милан Кундера, Херман Хесе, Емануел Шмит. Купува и нови автори, особено български.

Колкото и странно да звучи,

Радева е тази,

която готви

на президента

Това, че вече живеят във вила “Калина”, все още не е променило семейните им навици. Затова и няма нает готвач, а когато не са навън, госпожа президентшата запретва ръкави зад печката. Все пак е завършила готварско училище.

Менюто им обаче е традиционно - децата най-много обичат спагети, а президентът умира за боб, както сам призна преди време. Често хапват чушки бюрек и тиквички, постното е на почит на масата им. Салати винаги има, а запознати издадоха, че Радева дори е засадила няколко корена домати в градината в “Бояна”.

Всъщност президентът и съпругата му вече споделяли пред близки, че не се чувстват много в комфортно огромната вила в “Бояна”. Били изолирани от света, но са решени да спазват правилата и да не създават проблеми на НСО. Децата им често са при тях, обаче им е скучно във вилата, далече от приятелите в града.

За да не е самотна, първата двойка си има домашни любимци - вече нашумелия котарак Чарли, който Радева гледа от 6 г., и чаровен лабрадор, за чието присъединяване към семейството самата тя се похвали във фейсбук.

Доскоро са се радвали и на катеричка. Намерили я като бебе мокра в двора на вилата. Три седмици се грижили за нея, хранели я с капкомер, докато укрепне и се научи да яде сама орехи и лешници. Президентът се привързал към катеричето, но все пак решили да го пуснат на свобода сред красивите борове около вилата.

Взе на летен лагер в София Лили и Митко от Вълчан дол

Последната история около Десислава Радева също привлече общественото внимание - взе Лили и Митко в “Бояна”. Историята на братчето и сестричето от родопското село Вълчан дол, които се грижат за болните си родители, трогна много хора. Това е и единствената тема, по която Радева се съгласи да каже няколко думи пред “24 часа”.

Научила за двете деца от медиите и емоционално решила, че трябва да направи нещо за тях. Мислила много, защото “най-лесно е да дадеш пари”. Говорила със социалната работничка, която се грижи за тях от малки и тя ѝ разказала, че двете деца са сами в селото и нямат среда. Тогава се родила идеята да ги вземе в София на един вид летен лагер, а след това отново през зимната ваканция.

“Това не беше лесно решение, защото осъзнавам напълно отговорността. Като вземеш тези деца, имаш две възможности - или да ги накараш да се замислят и стремят да се развиват, за да могат и те да постигнат нещо в този живот, или да ги вкараш в много жестока депресия, връщайки ги после вкъщи”, споделя тя. Много мислила, съветвала се с много хора. Социалната работничка я насърчила да ги вземе, че ще е добре за тях.

“Тези две деца са наистина обичани в семейството си, те са много сплотени, никога досега не са се отделяли от родителите си. Просто животът им е такъв, че много им се е струпало на главата”, разказва Радева. Не скрива раздразнението си, че случаят се е разшумял, защото смята, че това няма да се отрази добре на децата и при завръщането им на село медиите ще се интересуват от тях.

“Обществото обръща внимание на болните деца, на сираците. А тези деца, макар да имат ласката и семейството, условията, в които живеят, са много по-зле от тези за децата в домовете. Това обаче ги е направило много мъдри за възрастта им”, възхищава им се Радева. На критиките, че е взела тези две деца, но така няма да помогне на хилядите други, отвръща, че се надява примерът й да е заразителен и доброто да бъде предадено нататък - и други хора с възможности да се включат, за да не се чака само на институциите да подпомагат деца в нужда, независимо дали имат родители, или не.

“Трябва да си много премерен - не да им покажеш неща, от които те да кажат “уау”, а да им създадеш такава среда, че вместо да се озлобят към съдбата, да пожелаят да я променят. И да повярват, че могат. Тези деца дадоха ценен урок на нашите деца, защото ангажирахме и тях”, споделя Радева. И разказа, че в последните дни всички деца заедно играли игри, тенис на маса, футбол, рисували, ходили на кино. А Радева взела със себе си Лили на народни танци, като преди това двете “премерили сили” в хората в хола на вила “Калина”.