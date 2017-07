Режисьорът Ридли Скот започна снимките на новия си филм в Рим

Известният американски режисьор Ридли Скот започна снимките на новия си филм в Рим, посветен на отвличането на внука на милиардера Джон Пол Гети през 1973 година, съобщава Франс прес, цитирана от БТА.

В кастинга на лентата, озаглавена "All the money in the world" /Всички пари на света/ фигурират Кевин Спейси, Марк Уолбърг, Мишел Уилямс и др. Първите кадри връщат зрителя в италианската столица през 70-те години на миналия век. 79-годишният Ридли Скот режисира първите сцени на римския площад "Навона". Близо до тези места 16-годишният внук на петролния магнатДжон Пол Гети III беше отвлечен в нощта на 10 юли 1973 година от банда престъпници. Те поискаха от дядо му откуп в размер на 17 милиона долара. Богаташът отначало отказа да плати, но след това склони на 3 милиона долара. Междувременно злосторниците бяха отрязали едното ухо на тийнейджъра и кичур от косата му, които бяха изпратени в редакцията на италиански всекидневник.

Отвлеченото момче беше открито живо край магистрала в южната част на Италия, но то така и не се възстанови след драмата. Джон Пол Гети III затъна в света на дрогата и алкохола. През 1981 година претърпя инсулт след свръхдоза и се парализира. Почина през 2001 година на 54-годишна възраст. В ролята на отвлеченото момче се превъплъщава младият актьор Чарли Плъмър, а неговият дядо е пресъздаден от Кевин Спейси.