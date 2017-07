Ед Шийран отново оглави британската класация за албуми

Ед Шийран оглави британската класация за албуми с "Divide" за 12-а непоследователна седмица, след като Калвин Харис не успя да се изкачи до първото място с новия си албум, съобщи Прес асосиейшън, цитиран от БТА.

Калвин Харис достигна до второто място с "Funk Wav". На трето място е Раг ен Боун Ман с "Human". Това е неговата 21-а седмица в топ 5 на британската класация за албуми.

Четвърти в британската класация на албуми е "How Did We Get So Dark?" на "Ройъл блъд", а пети - "Hydrograd" на "Стоун соър".

В класацията на синглите отново води

"Despacitо" на Луис Фонси, Деди Янки и Джъстин Бийбър. В челната петица са "Wild Thoughts" на Диджей Калед, "Unforgettable" на Френч Монтана, "Mama" на Джонас Блу и "Strip That Down" на Лиъм Лейн.