Група U2 започна европейското си турне (Видео и снимки)

Ирландската група Ю Ту започна европейското си турне "The Joshua Tree" с концерт в Лондон, предаде БТА.

Турнето отбелязва 30-годишнината на албума "The Joshua Tree" , посветен на тяхната изпълнената с любов и омраза връзка с Америка, който ги направи известни. Групата пее всички песни от него на концертите си, включително и хитовете "With or Without You" и "I Still Haven't Found What I'm Looking For".

Шоуто в Лондон Ю Ту започна с ранни песни - "Sunday Bloody Sunday", "New Year's Day", "Bad" и вдъхновената от Мартин Лутър Кинг младши "Pride (In the Name of Love)", която Боно посвети на "пъстрите като дъга лондончани", участвали в гей парада вчера.

Песните от албума "The Joshua Tree" бяха изпълнени една след друга на фона на видео от американски пейзажи като Долината на смъртта и хора, стоящи пред американското знаме, заснето от холандския фотограф Антон Корбин, работил по корицата на оригинала.

"The Joshua Tree" е албумът на Ю Ту с най-големи продажби - над 25 милиона копия. Той е издаден през 1987 г., когато американски президент е Роналд Рейгън, а във Великобритания министър-председател е Маргарет Тачър. Песните "Bullet the Blue Sky" and "Mothers of the Disappeared" са вдъхновени от пътуване на Боно до Никарагуа и Салвадор, където става свидетел на последиците от американската политика в чужбина, а "Red Hill Mining Town" е за миньорската стачка във Великобритания през 80-те години на миналия век. През януари китаристът Едж каза пред сп. Ролинг стоун", че политически "нещата един вид са направили пълен кръг".

"Сякаш тези песни имат ново значение и нов резонанс днес, каквито нямаха преди три години или преди четири години", каза той.

Боно остави музиката сама да говори на концерта в Лондон, макар и да беше прожектиран клип в стил уестърн, в който "добрият каубой" нарича герой "Тръмп" лъжец.

В една от репликите си Боно обяви, че басистът Адам Клейтън, който е на 57 години, и съпругата му ще имат бебе, съобщи Контактмюзик. Двамата обаче още не са потвърдили новината.

Музикантите от Ю Ту изпяха седем песни на бис, а след това Боно покани на сцената Ноел Галахър, за да изпълни "Don't Look Back in Anger" от репертоара на "Оейзис", която се превърна в химн на Манчестър, след като 22-ма души загинаха от бомба след концерта на Ариана Гранде през май. Галахър я посвети и на жертвите на последвалите терористични актове и на пожара в лондонския небостъргач през юни. Ю Ту и хилядите фенове припяваха на Галахър в края на шоуто.

Турнето "The Joshua Tree" ще продължи в още седем европейски държави, а през септември ще се завърне в САЩ.