Еминем записва нов албум (Видео)

Еминем изглежда записва нов албум, след като режисьорът Алън Хюз разкри, че Доктор Дре, дългогодишният сътрудник на изпълнителя на хита "8 Mile", работи над песен за следващия му диск, съобщи Контактмюзик, предаде БТА.

"Доктор Дре продължава да записва песни - каза режисьорът. - Хората не знаят, че той ежедневно прави записи. Той е като Пикасо - твори непрестанно. В момента се е заел с продуциране на песен за новия албум на Еминем."

Последният засега албум на 44-годишния Еминем е излезлият през 2013 г. "The Marshall Matters LP2".

Рапърът Ту Чейнз също допринесе за подобни спекулации, уверявайки, че записал песен за следващия му албум. Ту Чейнз обаче не вярвал, че Еминем е поискал да работи заедно с него, след като за пръв път чул записа.

Легендарният бял рапър, чието истинско име е Маршъл Матърс, записа дебютния си албум "Infinite" през 1996 г., но се прочу най-вече с албума си "The Slim Shady LP", който излезе през 1999 г. и включва отличения с "Грами" хит "My Name Is". "The Marshall Matters LP2" е осмият му студиен албум.