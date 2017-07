След 5 години на върха “Гангнам стайл” вече не е най-гледаното видео

Песента на Уиз Калифа и Чарли Рут, посветена на актьора Пол Уокър, който през 2013 г. загина в катастрофа - See You Again, е новият крал в ютюб. Парчето събра над 2,9 млрд. гледания в социалната мрежа, като така измести от първото място “Гангна стайл” на южнокорееца Пси. Разликата в гледанията на двете видеа вече е 15 млн.

See You Again набира популярност, след като става част от саундтрака на филма “Бързи и яростни 7”. Тя е най-продаваната песен в света през 2015 г. Тогава Уиз Калифа, който е не само неин изпълнител, но и част от екипа, написал текста, казва: “Исках да създам песен, която всеки да може да усети”.

“Помня времето, когато пусках свои клипчета в ютюб през 2007 г. и се надявах да събера 10 000 гледания. Сега, десетилетие по-късно, се чувствам невероятно като част от най-гледаното видео”, казва певецът Чарли Рут.

В коментарите под песента фенове поздравяват изпълнителите и изразяват почит към Пол Уокър, който участва във филма “Бързи и яростни”. Мнозина дори агитират в памет на актьора да покорят недостижимия досега рекорд от 3 млрд. гледания в ютюб. В коментарите се води статистика каква е точната бройка, с която парчето държи преднина пред “Гангнам стайл”. Не се изпускат от око песните, които са на 3-о и 4-о място. Засега това са Sorry на Джъстин Бийбър и Uptown Funk на Бруно Марс. “Деспасито” е плътно след тях, като набира все по-голяма популярност.

“Гангнам стайл” държа първото място по брой гледания в ютюб от 5 години. През 2012 г. взе златния медал под носа на хита на Джъстин Бийбър Baby.