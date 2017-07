Вижте номинираните за наградите "Еми" (Снимки)

Сериалът "Западен свят" и сатиричното шоу "На живо в събота вечер" водят с по 22 номинации за телевизионните награди Еми, съобщи Асошиейтед прес, предаде Дарик.

След тях с 18 номинации са сериалите "Вражда: Бети и Джоан" (Feud: Bette and Joan") и "Странни неща". Сериалът "Вице" е със 17 номинации, а "Големи малки лъжи" и "Фарго" - с по 16.

Новият сериал "Това сме ние" получи 11 номинации. Шоуто "На живо в събота вечер" получи номинации за екипа, за водещите, за гостуващите звезди, включително и за Алек Болдуин в ролята на президента Тръмп.

В категорията за най-добър драматичен сериал бяха номинирани "Обадете се на Сол", "Короната", "Историята на прислужницата", "Къща от карти", "Странни неща", "Това сме ние", "Западен свят".

"Атланта", "Чернеещ" (Black-ish"), "Master of None", "Модерно семейство", "Силициевата долина", "Несломимата Кими Шмид" и "Вице" са номинирани за най-добър комедиен сериал.

В категорията за най-добър актьор в драматичен сериал номинации получиха Матю Рис ("Американците"), Боб Оденкърк ("Обадете се на Сол"), Кевин Спейси ("Къща от карти"), Лив Шрайбър ("Рей Донован"), Стърлинг К. Браун ("Това сме ние"), Майло Вентимиля ("Това сме ние"), Антъни Хопкинс ("Западен свят").

Наградата за най-добра актриса в драматичен сериал си оспорват Кери Ръсъл ("Американците"), Клеър Фой ("Короната"), Елизабет Мос ("Историята на прислужницата"), Робин Райт ("Къща от карти"), Вайола Дейвис ("Как да ни се размине за убийство"), Евън Рейчъл Уд ("Западен свят").

Телевизия HBO има най-много - 110 номинации. Следва Нетфликс с 91.

Наградите Еми се връчват от Академията за телевизионно изкуство и наука. Церемонията ще бъде излъчени на 17 септември по телевизия Си Би Ес. Неин водещ ще бъде Стивън Колбер.

Музикантите Чанс дъ Рапър, Комън, Снуп Дог и Ел Ел Кул Джей получиха номинации за Еми, съобщи Асошиейтед прес.

Чанс дъ Рапър, който тази година спечели три награди Грами, е номиниран за оригинална музика и текст на "Last Сhristmas" от шоуто "На живо в събота вечер". Комън, който има награди Грами и Оскар, е номиниран в същата категория за песента "Letter to the Free" от документалния филм на Ава Дюверней "13-ата" ("13-th").

Снуп Дог има номинация за най-добър водещ в риалити програма или риалити-конкурс заедно с Марта Стюарт за шоуто "Martha & Snоop's Potluck Dinner Party" ("Вечеря с Марта и Снуп").

Ел Ел Кул Джей получи номинация като продуцент на риалити програмата "Lip Synk Battle" ("Битка на плейбек").