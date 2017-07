9 неща, които никога няма да ви кажат в магазина

След 5 години на върха “Гангнам стайл” вече не е най-гледаното видео Песента на Уиз Калифа и Чарли Рут, посветена на актьора Пол Уокър, който през 2013 г. загина в катастрофа - See You Again, е новият крал в ютюб. Парчето събра над 2,9 млрд.