Ирландската рок група The Cranberries обявиха Максим Бехар за "сър"

Ирландската рок група The Cranberries обявиха в специално изработен сертификат българския PR експерт Максим Бехар за Sir, благородническа титла, обикновено присъждана от кралицата, съобщи сайтът www.m3bg.com.

На специален плакет, включващ последния албум на групата - Something Еlse, украсен с българското и ирландското знаме, има надпис: "С признателност на нашия най-скъп и лоялен приятел Сър Максим Бехар. С милион благодарности за твоята подкрепа. Обичаме те. Долорес, Ноел, Майк и Фергал от The Cranberries".

Отделно Долорес О'Риърдън е написала на обложката на диска "На сър Макс - с любов".

Максим Бехар, който сега е Президент на Световната PR организация ICCO, е отдавнашен почитател на The Cranberries, световноизвестни с хитовете си Zombie, Dreams, Dreaming My Dreams, No Need to Argue и други. Той е обиколил много градове в Европа, следвайки легендарната банда на нейни концерти. Притежава техни редки записи, а преди години основа и фенклуб на групата в България.

"Намирам този жест за естествен, Максим е известен сред цялата световна PR професионална гилдия, че е много привързан към музиката, лириката и излъчването на ирландската група. Той напълно заслужава това внимание и тази почит. "Сър" е най-достойната титла за него, дадена му от велики музиканти" - казва Джъстин Грийн, ирландски музикален продуцент и PR експерт, работил както за The Cranberries, така и за Елтън Джон и много други рок и поп звезди.

"Сбъдна ми се една огромна мечта - написа Бехар в профила си във Фейсбук. - Моите най-дълбоки уважения към Нейно Величество кралицата, която обикновено раздава тези титли, но да получа "сър" от Долорес и The Cranberries за мен е най-голямото признание. Това е една от най-великите рок групи в цялата история на музиката и сега следващата ми мечта е да ги видя в София на техен първи концерт. Започвам веднага да работя по този проект и съм сигурен, че в най-близко време ще се случи."