Филми на Анджелина Джоли и Джордж Клуни ще бъдат представени на кинофестивала в Торонто

Поредните режисьорски опити на холивудските звезди Анджелина Джоли и Джордж Клуни са сред продукциите, които ще бъдат представени на предстоящия международен филмов фестивал в Торонто, предадоха Асошиейтес прес и Франс прес.

Главният изпълнителен директор на феста Пиърс Хендлинг и творческият директор Камерън Бейли обявиха 47 филма измежду стотиците, които ще бъдат показани на феста.

Сред тях са драмата "First They Killed My Father ("Първо убиха баща ми") за геноцида в Камбоджа, режисирана от Анджелина Джоли, и криминалната комедия "Suburbicon" ("Субурбикон") с режисьор Джордж Клуни.

Фестивалната публика ще има възможността да види и хоръра "mother!" ("майко!") на режисьора Дарън Аронофски с холивудската звезда и носителка на "Оскар" Дженифър Лорънс.

След като водещите кинофестивали бяха разкритикувани, че не предоставят поле за изява на жените, в Торонто ще бъдат показани няколко продукции, режисирани от дами и със силно женско присъствие. Освен драмата на Анджелина Джоли, на феста ще бъдат представен и новият филм "Крале" на френско-турската режисьорка Дениз Гамзе Ергювен с Холи Бери и Даниъл Крейг, продукцията "Мери Шели" с Ел Фанинг на Хайфа ал Мансур - първата жена режисьор в Саудитска Арабия, "Mudbound" на американката Ди Рийс, "Woman Walks Ahead" на британката Сузана Уайт с Джесика Частейн в главната роля.

С интерес се очаква представянето и на няколко спортни биографични филма - "Битката на половете" с Ема Стоун и Стив Карел в образите на звездите на тениса Били Джийн Кинг и Боби Ригс, "Аз, Тоня" с Марго Роби като "лошото момиче" на фигурното пързаляне Тоня Хардинг, "Кечърът беше шпионин" с Пол Ръд в ролята на бейзболиста Моу Бърг, извършвал шпионска дейност през Втората световна война.

Освен Анджелина Джоли и Джордж Клуни, още няколко актьори ще представят режисьорските си опити, някои от които дебюти зад камера - Анди Съркис, Сирша Ронан, Мелани Лоран.

С особен интерес в рамките на проявата се очакват биографичният филм за Уинстън Чърчил "The Darkest Hour" на режисьора Джо Райт с Гари Олдман в главната роля, "Формата на водата" на Гилермо дел Торо и сатирата "Downsizing" на Александър Пейн с Мат Деймън и Кристен Уиг, с която ще бъде открит предстоящият кинофестивал във Венеция.

Отдавайки почит към френските режисьори Оливие Накаш и Ерик Толедано, организаторите на феста в Торонто са ги поканили да закрият проявата с най-новия си филм "Такъв е животът".

Кинофестивалът в Торонто е учреден през 1976 г., когато в рамките му са прожектирани около 80 филма в пет киносалона. От тогава фестът се разрасна до една от водещите филмови прояви в света. Често той служи като стартова площадка за международни продукции, търсещи разпространение в Северна Америка с надеждата да се представят успешно в холивудския награден сезон и да се окичат с "оскарови лаври".

Четиридесет и второто издание на международния филмов фестивал в Торонто ще продължи от 7 до 17 септември.