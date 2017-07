Продуцент получава 9 млн. долара обезщетение заради спор с Майкъл Джаксън

Лосанджелиски съд постанови продуцентът Куинси Джоунс да получи 9,4 милиона долара обезщетение в рамките на съдебен процес, заведен от него срещу компания, която управлява наследството на Майкъл Джаксън, предаде Франс прес, цитиран от БТА.

84-годишният продуцент, който е допринесъл за записването на митичния албум "Thriller", както и на хита "Bad", настояваше да получи 30 милиона долара обезщетение за неплатени авторски права за използване на песни във филма "This Is It" и в два спектакъла на Сирк дю солей.

През октомври 2013 г. той заведе дело срещу "Ем Джей Джей Прадъкшънс", една от компаниите, които управляват наследството на Майкъл Джаксън.

Документалният филм "This Is It" излезе по екраните през 2009 г. Той проследява подготовката на Майкъл Джексън за поредица негови концерти в Лондон, които не се състояха, тъй като певецът умря през юни същата година от свръхдоза лекарства.

Куинси Джоунс бе сключил договори с Джако, за да работи над негови соло албуми през 1978 г. и 1985 г. Продуцентът твърди, че в съответствие с договорите имал право първи да миксира оригиналните записи. За миксирането от други било нужно неговото разрешение.