Сурогатната майка на Ким Кардашиян и Кание Уест вече износва третото им дете

Сурогатната майка, която бе избрана от звездната двойка Ким Кардашиян и Кание Уест, вече износва тяхното трето отроче. Днес "Ю ЕС Уикли" и други таблоидни издания дори разпространиха новината, че жената е в третия месец от бременността си, предава БГНЕС.

През юни реалити особата Ким Кардашиян и рапърът Кание Уест сключиха сделка с около 20-годишна сурогатна майка за колосалните 113 000 долара, за да износи третото им дете. Таблоидният сайт "Ти Ем Зи" дори издаде, че ако тя роди здрави близнаци ще се облажи с допълнителни 5 бона. Срещу съблазнителния чек обаче сурогатната майка ще трябва да се съобрази с не едно или две ограничения. Според клаузите в договора между нея и звездната двойка, тя ще бъде лишена от всякаква сексуална дейност преди раждането, както и три седмици след ембрионалното имплантиране.

Освен това след оплождането ще й бъде е забранено да се къпе във вана с топла вода и да посещава сауни. Няма да може да си боядисва косата, да яде сурова риба и ще има право на една-единствена напитка с кофеин за целия ден. За желанието си да дари съпруга си с трето дете чрез сурогатна майка, Карандашиян говори отдавна в риалити предаването си Keeping Up With The Kardashians. Причината е, че малко преди раждането на второто си дете Сейнт, звездата беше предупредена от докторите, че страда от плацента акрета и че следващата й бременност може да е фатална както за плода й, така и за самата нея.