"Форинър" гостува в Русе през 2018 г.

На 8 май 2018 г. от 20 часа легендарната рок група "Форинър" ще изнесе концерт в русенската зала „Булстрад Арена“. Феновете на бандата в Русе ще имат щастието да се насладят за пръв път на изпълненията на многобройните им хитове на живо.

През настоящата година "Форинър" отбелязват своята 40 годишнина с издаването на двойния CD сет „40“, в който логично присъстват 40 песни, записани в периода 1977 – 2017. В албума има и две парчета, записани специално за него: „Give My Life For Love“ и нова версия на „I Don’t Want To Live Without You“.

В момента бандата празнува годишнината си с мащабно турне в САЩ с Cheap Trick и Led Zeppelin Experience на Jason Bonham. Концертната обиколка ще се прехвърли и на нашия континент.

Между вечните им хитове, които властват в класациите вече 40 години, са: “Juke Box Hero”, “Feels Like The First Time”, “Urgent”, “Head Games”, “Hot Blooded”, “Cold As Ice”, “Dirty White Boy”, “Waiting For A Girl Like You” и световният номер 1 “I Want To Know What Love Is”.