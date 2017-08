Видеото към хита "Despacito" постави рекорд по гледаемост (Видео)

Клипът към хита "Despacito" на пуерториканския изпълнител Луис Фонси, записан в сътрудничество със сънародника му Деди Янки, стана най-гледаният за всички времена в сайта за видео споделяне Ютюб, предадоха Асошиейтед прес и ДПА. С малко под три милиарда гледания хитовото парче изпревари досегашния рекордьор - песента "See you again" на Уиз Калифа,