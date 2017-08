Калвин Харис е начело в класацията на "Форбс" за най-високоплатени диджеи

Шотландецът Калвин Харис за пети пореден път зае първото място в годишната класация на сп. "Форбс" за най-високоплатени диджеи, предаде Ройтерс.

Финансовата библия отчита печалбите на класираните в сферите им на изява за период от 12 месеца, приключил на 1 юни 2017 г., предаде БТА.

За посочения период 33-годишният диджей Калвин Харис е спечелил 48,5 милиона долара, основно от участията си в Лас Вегас и на фестивали, както и като като продуцент на хитови парчета. Сред тях е и собственият му хит "Feels", записан в сътрудничество с Кейти Пери и Фарел Уилямс.

Холандският диджей Тиесто - първенецът от 2012 г., заема второто място в класацията с 39 милиона долара. На трето място е дуото "Чейнсмокърс", подпомогнато отчасти от успеха на хитовите си парчета "Closer" в сътрудничество с певицата Холзи и "Something Just Like This" в сътрудничество с "Колдплей".

Списъкът, в който намират място още французинът Давид Гета и германецът Зед, свидетелства за липсата на разнообразие в тази сфера на изява - Топ 10 на най-печелившите диджеи включва само мъже, предимно бели, от САЩ и Европа.