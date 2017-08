81-годишна китаристка предизвика фурор на концерт в Сингапур (Видео)

След като стана сензация в интернет с изпълненията си на рок композиции с електрическа китара, Мери Хо днес ще изкачи още един връх в кариерата си, като на 81-годишна възраст свири пред голяма публика по случай националния празник на Сингапур, предаде Франс прес.

"За пръв път ще участвам в подобно събитие и съм малко изнервена", каза тя, преди тазвечершните чествания по повод навършването на 52 години, откакто този азиатски град държава получи независимост, предава БТА.

Едва на 60-годишна възраст Мери Хо, която има 7 внуци, започва да свири на китара. Дълго време тя мечтаела да се научи да свири на музикален инструмент. Първоначално ползвала учебник, за да се научи сама да свири на акустична китара. Мери била дволна, че може да пее като си акомпанира на китара. Преди десетина години обаче чула изпълнение на "Samba Pa Ti" на рок легендата Карлос Сантана и решила да мине курсове с учител.

"Беше трудно да се обучавам сама, затова потърсих услугите на учител - разказа тя. - Той обаче ме погледна строго и каза "Досега не бях имал ученик на вашата възраст"."

Оттогава Мери е събрала колекция от над 20 китари, записа свой-собствен албум с латино музика и често е канена да участва в благотворителни концерти.

Видео, на което се вижда, че Хо изпълнява рок песента "Need Your Love So Bad", е гледано над 1,1 милиона пъти в Ютюб.