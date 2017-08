Селена Гомез ще участва във филм на Уди Алън

Селена Гомез, Тимъти Шаламет и Ел Фанинг се присъединиха към списъка с актьори в новата продукция на Уди Алън. Подробности за филма обаче все още не са известни, предава БГНЕС.

Алън се е свързал с Amazon Studios за проекта, след като работи с компанията и за филмите "Cafe Society" и предстоящия "Wonder Wheel". Студиото продуцира и неговия първи телевизионен сериал "Crisis In Six Scenes". Смята се, че заснемането на неназования проект скоро ще започне. Филмът "Wonder Wheel" е с участието на Кейт Уинслет, Джуно Темпъл, Джеймс Белуши и Джъстин Тимбърлейк. Той ще бъде пуснат през октомври.

Ел - по-малката сестра на актрисата Дакота Фанинг - се появи в "The Beguiled" на София Копола заедно с Кирстен Дънст, Никол Кидман и Колин Фарел по-рано тази година. Гомез доби популярност с телевизионния сериал "Wizards of Waverly Place" на „Дисни”. Шаламет пък се появи за първи път през 2014 г. "Interstellar", заедно с Матю Макконъхи, Ан Хатауей и Джесика Частейн.