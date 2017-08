"Форинър" ще изнесе юбилеен концерт в София на 9 май

Американската рок група "Форинър" ще изнесе юбилеен концерт на 9 май 2018 г. в зала "Арена Армеец" в София, съобщават организаторите.

Събитието е част от световното турне на легендарните музиканти по повод 40-годишния им юбилей. Българските почитатели ще чуят всички вечни класики на групата -а"Feels Like The First Time", "Urgent", "Waiting For A Girl Like You", "I Want To Know What Love Is".

Музикантите са подготвили изненада за почитателите си - 40 хита за 40 години на сцена, събрани в специален едноименен албум. В компилацията са включени и две напълно нови композиции, които "Форинър" ще представи и по време на шоуто в София. Билетите са вече в продажба и могат да бъдат закупени на цени от 30 до 80 лева.

С десет мултиплатинени албума, над 75 млн. продадени копия в целия свят и собствен музикален стил, "Форинър" са една от най-успешните рок групи в света.