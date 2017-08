“Форинър” с концерт в София на 9 май

Американската рокгрупа “Форинър” ще се качи на сцената на зала “Арена Армеец” в София на 9 май догодина. Спектакълът ще бъде юбилеен и е част от световното турне на легендарните музиканти по повод 40-годишнината им.

Пред българската публика те ще изпълнят всичките си класики като Feels Like The First Time, Urgent, Waiting For A Girl Like You, I Want To Know What Love Is. Музикантите са подготвили компилация от 40 хита за 40 години на сцената, събрани в албума “40”.

В него са включени и две напълно нови композиции, които групата ще представи и по време на шоуто в София.

Ден преди това - на 8 май, “Форинър” ще има концерт и в Русе. (24часа)